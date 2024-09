Přestože Moravan po poločase prohrával po brankách Jiřího Fadrného a Jana Minxe o dva góly, herně rozhodně nepropadl. „Byl to pro nás těžký zápas, protože jsme první a soupeř poslední. Někdo může říct, že to je jednoduchý zápas, ale nebylo to tak,“ uvedl boskovický trenér Jan Havlíček.

Ten viděl na hře svých svěřenců několik nedostatků. „Nedůrazem jsme Lednici povolili čtyři až pět brankových příležitostí. Kdyby byli hosté v zakončení klidnější, tak nám dali tři branky,“ věděl dobře šéf domácí lavičky.

Moravan se po změně stran dostal na dostřel, když ve čtyřiapadesáté minutě proměnil Jakub Dobšíček penaltu. „Kuba do toho po zranění dobře naskočil, je to naše největší letní posila,“ chválil Koch střelce branky.

Necelá stovka diváků už ve vyrovnaném duelu branku neviděla. Boskovice tak splnily úkol a po výhře 2:1 braly tři body. Po sedmi kolech patří Havlíčkovým svěřencům se sedmnácti body první místo. „Soutěž je tak strašně vyrovnaná, že některé zápasy zvládáme třeba jenom o jeden gól. Ale i to je pro nás strašně důležité, protože každý z těch patnácti týmů je pro nás velký konkurent,“ tvrdil Havlíček.

Naopak jeho protějšek dál čeká na první body. Lednice je po sedmi kolech bez bodů poslední. „Je to bída. Ze začátku jsme neudělali výsledky, teď nás čekají těžší soupeři,“ věděl dobře Koch.

Tomu dělají radost alespoň rostoucí výkony lednických odchovanců, kteří mužstvo doplnili z dorostu. „Mladý Kyněra a Veverka hrají opravdu čím dál lépe,“ dodal zkušený stratég.

Moravan čeká v dalším duelu v sobotu od čtyř hodin odpoledne na domácím hřišti Sparta Brno, Boskovice ve stejném termínu zajíždí k utkání na hřiště brněnské Svratky.