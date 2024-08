Generálka. Fotbalisté Lednice poslední přípravný zápas zvládli. Slovenského soupeře z Dunajské Lužné porazili 3:2. „Hosté byli velmi kvalitní, měli solidní hráče s dobrým přechodem do útoku,“ řekl lednický kouč Robert Koch.

Ten viděl i přes výhru na hře spoustu nedostatků. „Všichni okolo mě to hodnotí kladně, ale já ten názor nesdílím. Zas taková hitparáda to nebyla, myslím, že na krajský přebor je to málo,“ zdůraznil kormidelník.

Podle jeho slov Moravanu chybí rychlostní typy hráčů. „Už jsem to říkal dřív, ale je velmi těžké takového posily sehnat. Musíme si pomoct sami,“ uvedl Koch.

Už v neděli čeká Lednici zápas krajského poháru proti Rohatci, který v předkole porazil 9:0 Dolní Bojanovice. „Pro nás to může být dobrá konfrontace, Rohatec chce určitě postoupit. Konečně to bude soupeř, který nám něco ukáže. Ale nijak speciálně se na to nepřipravujeme,“ dodal.