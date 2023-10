Na konci minulého týdne se vedení klubu dohodlo na spolupráci s novým lodivodem Robertem Kochem. „Vybírali jsme z více variant, na papírku jsem měl pět šest lidí. Chtěli jsme trenéra, který teď u fotbalu nikde nebyl, aby se pořád nestřídala dokola stejná jména,“ vysvětlil Kasala.

Fobl dál povede Lednici: Ovlivnil mě Guardiola. Rýsuje se posila z divize

S rodákem ze severní Moravy se Moravan domluvil na angažmá do konce podzimní sezony. „Roberta známe z jeho předchozích angažmá v Hrušovanech, Velkých Pavlovicích a Bavorech. Trénoval i s panem Valachovičem, určitě od něj převzal nějaké zkušenosti,“ uvedl předseda.

Nový trenér Lednice Robert Koch.Zdroj: Jaroslav KiclNový kormidelník se přitom před pár lety rozhodl, že už s trénováním končí. „Skončil jsem kvůli nedostatku hráčů. Pokud mužstvo netrénuje v dostatečném počtu, trenér na něj nemá žádný vliv. S vedením Lednice jsme se domluvili na spolupráci do půlky prosince, pokud mě to bude naplňovat, tak to prodloužím, pokud ne, najdou si jiného trenéra,“ zdůvodnil Koch.

Zkušenému stratégovi sice sobotní premiéra na lavičce celku z Břeclavska nevyšla, když Moravan podlehl 0:1 soupeři z Bosonoh, ve zbytku podzimní části však odehraje Lednice ještě duely s Moravskou Slavií a Ráječkem. „Bodovat určitě chceme, ale myslím, že až zima ukáže. Určitě potřebujeme čtyři pět nových hráčů,“ uzavřel nový šéf lednické lavičky.