Na závěr podzimu se dočkali. Ledničtí fotbalisté až ve středeční dohrávce prvního kola krajského přeboru zapsali druhé vítězství v sezoně. Moravan do té doby porazil pouze na začátku září Pohořelice, druhou výhru nyní zapsal proti Moravské Slavii Brno, kterou zdolal 3:1. „Vyhráli jsme zaslouženě. Konečně jsme hráli běhavý, poctivý fotbal podle mého gusta,“ řekl lednický kouč Robert Koch.

Ledničtí fotbalisté (v modrém) porazili Moravskou Slavii Brno. | Foto: Jaroslav Kicl

Skóre duelu, který se hrál na umělé trávě v Pohořelicích, otevřel už v páté minutě na straně Morendy Vojtěch Čech. „Byla to darovaná branka, přecházela jí naše chyba v rozehrávce. Jinak se zápas od úvodu vyvíjel v náš prospěch,“ tvrdil trenér Moravanu.

Lednice vyrovnala po půlhodině Matějem Wallischem. Osmadvacetiletý forvard nastoupil teprve ke třetímu zápasu letošního ročníku krajského přeboru, jinak válí za béčko v okresním přeboru. Tam nastřílel za sloučený tým Lednice B/Přítluky ve dvanácti duelech jedenáct branek. „Absolutně nechápu, proč ten kluk nehrál celou sezonu. Podle mě je to útočník, který může úplně s přehledem hrát krajský přebor,“ netajil Koch.

Wallisch si svými výkony řekl o místo v prvním týmu. „Dostal jsem na něj doporučení od vedení klubu. Šel s námi na lavičku na jeden zápas a hrál jen chvilku, ale šlo vidět, že v něm něco je. Hraje velice dobře,“ chválil lodivod útočníka.

Moravan stihl ještě před poločasem otočit stav utkání, když se ve třiačtyřicáté minutě zapsal do listiny střelců kapitán Tomáš Wolgemuth. Vítěznou pojistku pak přidal pět minut po změně stran z pokutového kopu Yurii Brovchenko. „Na soupeři bylo vidět, jak moc chce body. Jeho nadšení do hry bylo rozhodně větší než naše. Prostě tomu šel naproti, my ne. Přitom minimálně do remízy jsme to i za daného stavu dohrát měli, jenže jsme byli všude pozdě, nevyhrávali jsme osobní souboje. Byla to křeč," hodnotil duel pro klubový web slavistický stratég Aleš Schuster.

Přestože poslední tým nejvyšší krajské soutěže na závěr podzimu vyhrál a na patnáctou Svratku ztrácí už jen čtyři body, Koch zimní pauzu vítá. „Kluci zimu potřebují, aby to ze sebe dostali. Za krátkou dobu, co tady trénuju, jsem stihl poznat, co v hráčích je. Už vím, koho můžu kam postavit a dá se s tím manipulovat. Ale rozhodně je potřeba mužstvo na třech čtyřech postech posilnit, aby tam byla konkurence,“ zdůraznil kormidelník.

Ani po závěrečném duelu podzimu ještě v Lednici neskončili s tréninkem. „Ještě se budeme v pátky scházet, abychom dali dohromady partu fotbálkem a bagem,“ pravil Koch.

Zda zůstane na lavičce Moravanu i v příštím roce se ukáže až na konci listopadu. „Nakloněný tomu jsem, ale stále je to otevřené,“ nechtěl předbíhat.