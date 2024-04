Favorizovaní hosté vstoupili do utkání velmi aktivně a po brankách Jakuba Kazdy a Michala Stříže vedli v deváté minutě už 2:0. „Mohli jsme snížit, ale Brovchenko nedal penaltu,“ mrzelo domácího kouče.

Kazda přidal ve dvaadvacáté minutě svůj druhý gól v zápase a o vítězi bylo rozhodnuto. Po změně stran přidal hned tři trefy Miloš Pokorný, kterého doplnili po jedné brance Jan Minx a Viktor Živný. Za domácí jen snížil střídající Ondřej Osička. „Bylo to jen čekání, kolik to skončí,“ uznal Koch.

Boskovice-Letovice tak využily zaváhání první Kuřimi, která překvapivě padla 0:2 na hřišti Bystrce, a dotáhly ji na rozdíl jednoho bodu. „Co vím, tak do postupu nejdou natvrdo, divize je hodně orientovaná na Vysočinu. Když jim to vyjde, asi tam skočí, ale nejdou do toho za každou cenu,“ mluvil lednický trenér o ambicích soupeře.

Naopak jeho mužstvo má na posledním šestnáctém místě už sedmibodovou ztrátu na předposlední Svratku. „Podle průběhu utkání v Kunštátu a na Spartě jsme měli na jaře získat sedm bodů. Potvrdili nám to i soupeři, bohužel nejsme góloví a máme jeden. Hra směrem dozadu je nervóznější, chybí nám jistota,“ podotkl Koch.

Jeho svěřence čeká další utkání v sobotu od půl jedenácté dopoledne v Pohořelicích, poté doma vyzvou v záchranářském souboji předposlední Svratku. „Následující dva zápasy rozhodnou. Pokud budeme bodovat, jsme schopní to ještě uhrát, čekají nás přijatelnější soupeři. Jestliže prohrajeme oba zápasy, máme po sezoně,“ dodal lednický lodivod.