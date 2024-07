Kabinu opustil kapitán Tomáš Wolgemuth, který bude pokračovat v rezervě stejně jako Michael Ruber. Gólmanská jednička Lukáš Prokop přerušil aktivní kariéru a o soutěž výš zamířili Nikola Klimovič a Lukáš Hovězák, kteří budou nosit dres Lanžhota. „Chybí nám na určité posty dva rychlí hráči. Něco se ještě řeší, ale bude to dost složité,“ tušil kormidelník.

Zejména Klimovič patřil v jarní části mezi hlavní tahouny Lednice. „Nemůžeme bránit klukům, kteří chtějí hrát vyšší soutěž. Myslel jsem, že vydrží aspoň do zimy, aby měli větší čas na adaptaci, jelikož je v létě příprava krátká. Ale Nikola se tam podle mě i tak prosadí,“ podotkl Koch.

Ten přivítal v kabině několik nováčků. Místo mezi třemi tyčemi zaujme Filip Leznar, který přišel z Mutěnic, obrané řady vyztuží zkušený stoper Jakub Dobšíček, jenž prošel Poštornou, Lanžhotem a naposled hrál v Rakousku. Odtamtud přišla i další ofenzivní posila pětadvacetiletý Thomas Popp. „Jsou to špičkoví hráči. Leznar je prověřený, Dobšíček a Popp vypadají dobře, ale až soutěž ukáže,“ věděl dobře trenér.

V novém ročníku páté ligy se nechce dostat do situace z konce minulé sezony, kdy Moravan bojoval až do samého závěru o záchranu. „Těžko si teď dávat nějaké cíle, ale chceme se zachránit co nejdřív,“ usmál se Koch.

Budou u toho i Tomáš Pálka s Pavlem Simandlem, kteří uvažovali o odchodech? „Oba pokračují u nás,“ potvrdil lodivod.

Lednice s jistotou začne novou sezonu opět v přítluckém azylu. „Rekonstrukce závlahy na hřišti v Lednici sice probíhá, ale nebude to za měsíc,“ dodal Koch.