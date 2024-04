Pohořelice potvrdily, že jim hra Moravanu příliš nesvědčí. „Zápas jsme nezvládli. Lednice má dvanáct bodů, z toho šest uhrála s námi. Kluky jsem upozornil, že to bude náročný zápas. Porážka na domácím hřišti mě mrzí dvojnásob,“ pravil domácí trenér Zdeněk Matoušek.

Přes dvě stovky diváků čekaly na úvodní branku až do čtyřicáté minuty, kdy penaltu po faulu lednického gólmana proměnil Patrik Hron. Těsně před odchodem do šaten srovnal na 1:1 pěknou střelou Tomáš Horčička. „Od začátku se nám příliš nedařilo, ale penaltou jsme se dostali do vedení. Bohužel jsme pak po zbytečné standardce inkasovali,“ mrzelo pohořelického stratéga.

Tři minuty po změně stran poslal Moravan do vedení Nikola Klimovič. Aktivní forvard mohl přidat i další branky, ale ve velkých gólových příležitostech selhal. „Hezky se na něho dívá. Hrál brejkově velmi dobře, ale nebyl silný v koncovce,“ přiznal Koch.

Trest přišel dvě minuty před koncem, kdy pohořelický Hron vstřelil svůj druhý gól v utkání. Lednice se však s bodem nespokojila a o minutu později ji zařídil tři body za výhru 3:2 Petr Mach. „V koncovce zápasu jsme měli štěstí, ale měli jsme normálně vyhrát 7:2. Klimovič však neproměnil i ty nejvyloženější situace, měl dát minimálně pět gólů,“ tvrdil lednický kormidelník.

Jeho slova potvrdil i domácí lodivod. „Gólovému závěru předcházelo několik vyložených šancí hostů. Ti chodili skoro sami na našeho gólmana, pro mě až zarážející, že to neproměnili,“ netajil Matoušek.

Pohořelicím patří s devětadvaceti body sedmá pozice a v příštím kole nastoupí v sobotu od půl páté odpoledne na hřišti Bosonoh. Šestnáctá Lednice se ve stejném termínu doma utká ve velmi důležitém záchranářském souboji se třináctou Svratkou Brno. Ještě předtím nastoupí Moravan ve středu od pěti hodin odpoledne ke čtvrtfinálovému duelu krajského poháru v Ratíškovicích.