Ratíškovice pouze remizovaly 1:1 v Miloticích a Hroznová Lhota dokonce prohrála ve Velkých Pavlovicích 1:2, takže Ledničtí mají nyní tři kola před koncem soutěže tříbodový náskok na druhý Baník Ratíškovice a čtyřbodový na Sokol Hroznová Lhota.

Vítězství nad vyškovskou rezervou nebylo nijak přesvědčivé, ale nakonec se Moravan přece jen prosadil díky kanonýrům Pálkovi a Foblovi. "Ve 25. minutě Roman Vejvančický krásným pasem za obranu hostů vybídl k brejku Tomáše Pálku, který si všiml vyběhnutého brankáře, kterého chladnokrevně obloučkem překonal. V 68. minutě jsme se dočkali zvýšení náskoku. Mira Fobl dostal přihrávku do prostoru a střelou nedal hostujícímu brankáři šanci. To bychom ale nebyli my, abychom si utkání nezkomplikovali. Po brejku soupeře jsme jej faulovali před velkým vápnem. Trestný kop vyrazil Jirka Trubač před sebe a nikým nehlídaný hostující Surala snížil. Naštěstí jsme pak soupeře již do vážnější akce nepustili a utkání tak dovedli do vítězného konce," uvedl k utkání na klubovém webu trenér Milan Volf.

I. A třída, skupina B - 24. kolo:

TJ Kordárna Velká nad Veličkou – FC Bučovice 1:3 (0:2), FC Veselí n. Moravou – FK Baník Dubňany 4:0 (0:0), FC Kyjov – FK Pačlavice-Dětkovice 5:2 (2:0), TJ Slavoj Velké Pavlovice – TJ Sokol Hroznová Lhota 2:1 (1:1), FK Milotice – FK Baník Ratíškovice 1:1 (0:1), TJ Slavoj Rohatec – SK Rakvice 0:3 (0:1), TJ Moravan Lednice – MFK Vyškov 2:1 (1:0),