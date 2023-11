Derby nemá favorita. Tato slova potvrdil i očekávaný šlágr čtrnáctého kola fotbalové divize D mezi Břeclaví a Lanžhotem. Přestože domácí MSK bojuje ve spodní části tabulky a Sokol naopak nahání její špičku, oba rivalové se rozešli smírně po remíze 3:3. „Diváci viděli šest branek, hraje se hlavně pro ochozy. Bylo to derby se vším všudy, byly tam góly i emoce,“ řekl pro klubový web břeclavský kouč Radomír Víšek.

Fotbalisté Břeclavi (v modrém) remizovali v derby s Lanžhotem 3:3: | Foto: Jaroslav Kicl

Domácí do utkání vstoupili rychlou brankou, když se už v sedmé minutě prosadil Milan Skočovský. „Z naší strany to byl slabý zápas s mnoha nepřesnostmi, bylo tam málo kvality, spousta podprůměrných výkonů,“ přiznal lanžhotský trenér Jaroslav Hílek.

Na nepříznivý vývoj dokázali jeho svěřenci brzo zareagovat. Nejprve srovnal Erik Burac, v sedmadvacáté minutě pak poslal Lanžhot do vedení z penalty Peter Balážik. „Mrzí mě, že máme stále okénka v obraně, dostáváme jednoduché góly. Nabádal jsem kluky, ať mají dobře nastavenou hlavu, v kabině jsme si řekli, že chceme vyhrát. Žádné hraní na remízu,“ zdůraznil Víšek.

Děsivý zkrat. Hráč Tvrdonic inzultoval rozhodčího, duel I. B třídy se nedohrál

Do poločasu jeho slova potvrdil Filip Grábl, který v osmatřicáté minutě srovnal a do kabin se šlo za stavu 2:2. „V prvním poločase jsme ještě měli víc balon a kontrolu nad zápasem, nehráli jsme špatně. Po poločase to ale bylo hektické, bez myšlenky, lehké ztráty balonu. Nemůžeme se vymlouvat ani na těžký terén, který kombinaci nepřál. Náš výkon je pro mne prostě zklamáním,“ netajil Hílek.

Přestože se po brance Tomáše Miloty hosté podruhé ujali vedení, konečnou remízu 3:3 zajistil v devětašedesáté minutě svým druhým gólem v zápase Skočovský. „Máme zasloužený bod. Klukům musím poděkovat za bojovnost, odjezdili to úplně perfektně, od gólmana až po posledního náhradníka. Jsem rád, že tu máme kolektiv, který dobře šlape a věřím, že na podzim ještě nějaké body uděláme,“ přál si Víšek.

Žádná hádka v kabině nebyla. Šlo o zkrat jedince, reaguje kouč Tvrdonic

Naopak jeho protějšek bral remízu s třináctým celkem soutěže jako ztrátu. „Se vším respektem k soupeři, nemůžeme si dovolit dostat v Břeclavi tři branky, mužstvo směrem dozadu nefungovalo. Musíme si to rozebrat na videu a něco si k tomu říct. Byl to pro nás hodně nevydařený zápas,“ dodal Hílek.

Druhý Lanžhot, který ztrácí na první rezervu Zbrojovky už pět bodů, uzavře podzimní část v sobotu na domácím hřišti proti Ždírci. Duel má výkop ve dvě hodiny odpoledne. Třináctá Břeclav, která má pětibodový náskok na poslední Starou Říši, se představí v sobotu už ve dvanáct hodin odpoledne na hřišti patnáctého Velkého Meziříčí.