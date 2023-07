Proč jste celou věc nezveřejnili hned poté, co se incident stal poprvé?

Nechtěli jsme to ventilovat ven, protože máme šikovné kluky, kteří hřiště dali dohromady. Ale když se to děje znovu, tak ti lidé, kteří se o to často starají ve svém volném čase, vidí spoušť a jsou z toho hotoví. Navíc všechno něco stojí. Bylo to už neudržitelné a začali jsme vše řešit. Nedokážu si představit, co by se stalo, kdybychom někoho načapali…

Zavedli jste nějaké opatření, abyste pachatele dopadli, když se to děje opakovaně?

Nechceme nic specifikovat, ale děláme nějaké kroky k tomu, abychom pachatele dopadli. Samozřejmě padaly návrhy, abychom na stadion nasadili psy a podobně… Za mě je důležité, abychom zajistili kompletní oplocení celého areálu. Samozřejmě i přes něj se vandalové mohou dostat, ale třeba to pomůže.

OBRAZEM: Škoda za sto tisíc. Fotbalové hřiště v Břeclavi ničí vandal. Opakovaně

Řešíte případ s policií?

Znovu říkám, že nechceme konkretizovat, jak se snažíme identifikovat pachatele. Jede se po více liniích. (podle informací Deníku Rovnost se případem policie minimálně do včerejšího odpoledne nezabývala – pozn. red.).

Jak jste obnovili hřiště po předchozích zásazích?

Podsadili jsme ho a nasadili tam patřičnou směs. Teď se ale může stát, že už budeme muset vyměnit koberec. Po posledním řádění vandala tam máme díru v podstatě přes šířku hřiště. Takže uvidíme, co bude potřeba. Můj hrubý odhad škod by pak byl nějakých sto tisíc korun.

Kdo všechno se aktuálně na stadionu připravuje?

V podstatě tam trénuje celý klub. Teď se tam před startem sezony připravuje také A tým, aby odpočíval trávník na stadionu v Lesní ulici. Jinak na Slovanu trénují i všechny mládežnické kategorie, takže dohromady nějakých tři sta lidí.

Břeclavský zimák vítá hokejové hvězdičky v modernějším hávu. Podívejte se

Ohrozí události posledních týdnů chod klubu?

Musíme nějaké části hřiště ohradit, takže na těch se nebude moct hrát. Doba růstu trávy je zhruba deset dní až tři týdny, záleží taky na počasí. Je to zásah, ale vše zvládneme tak, aby to nijak neovlivnilo program našich týmů.

Máte podezření, kdo může být pachatelem?

To je těžké, můžeme se něco domnívat, ale pořád jde jen o domněnky. Hlavní je, aby to skončilo.