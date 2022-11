Ten si zároveň uvědomuje, jaké jsou možnosti klubu. „K maximální spokojenosti mi chybí dva body, které by nás dostaly přes dvacetibodovou hranici. Ale to by byl vrchol našich možností,“ uznal Blaha.

PODÍVEJTE SE: Lednice se v závěru podzimu rozjela. S Kunštátem litovala penalty

Pohled na tabulku skóre ukazuje, kde Mutěnice nejvíc tlačí bota. S pouhými sedmnácti vstřelenými brankami jsou vinaři nejméně produktivním týmem, stejný počet branek zaznamenala ještě Lednice a poslední Bosonohy. „Musím přiznat, že útok chceme posílit. Obranu máme kvalitní, navíc nás držel celou sezonu výtečný gólman Filip Leznar. Myslím, že nízká produktivita je spojená se zraněním našeho dlouhodobě nejlepšího střelce Marcela Čepila. Pokud bude zdravý a naplno trénovat, bude to výrazně lepší,“ věřil funkcionář.

Zároveň však nepopírá příchod nových posil do kádru. „Nějaké hráče máme rozjednané, ale mají i jiné nabídky. Uvidíme, jak to dopadne. Za mě je velká škoda, že hráč, který se neprosadí například v nabitém kádru Hodonína, skončí v I. A třídě. Myslím, že krajský přebor je kvalitnější soutěž, určitě by tady dostal prostor,“ slíbil Blaha.

Fotbal zhrubl i na Hodonínsku. Není kolo bez červené, říká šéf disciplinárky

Zimní přípravu odstartují v Mutěnicích 17. ledna. Jestli se budou trenérům hlásit všichni hráči z podzimního kádru, se teprve uvidí. „Richard Svoboda jde na testy do druholigové Líšně. Snažíme se s hráči pracovat a posouvat je, pokud mají možnost jít do vyšší soutěže, rozhodně jim nechceme bránit. Líšeň je určitě značka kvality,“ dodal předseda.