Mutěnický Svoboda bojuje o místo v Líšni: Na tréninky jezdím šalinou

Fanouška, který navštívil některý z podzimních duelů Mutěnic v krajském přeboru, jistě zaujal rychlonohý záložník Richard Svoboda. Talentovaný křídelník podává dlouhodobě skvělé výkony, kterými si zasloužil pozornost klubů z vyšších soutěží. Není náhoda, že od poloviny listopadu si jej na zkoušku pozvala druholigová Líšeň. "Je to pro mě velká zkušenost, hráči v kádru Líšně jsou kvalitní. Je to úplně jiný level, všechno je daleko rychlejší. Vidím, že druhá liga je náročná soutěž, ale chci se ve fotbale dostat co nejvýš. Pro kluka z krajského přeboru je velká pocta, že tady mohu být na zkoušce," řekl Svoboda.