Podle něj musí hráči zapracovat i na střelecké produktivitě. „Dali jsme sice čtyřiatřicet branek, ale mohlo jich být o dost víc. Neproměňujeme vyložené šance. Kdyby se nám to dařilo, jsme v tabulce úplně někde jinde. Zmíním třeba duel s Veselím. Za stavu 3:2 šel Erik Burac sám na gólmana. Nedal a vzápětí soupeř proměnil tři příležitosti a otočil na 3:5. Kdybychom šanci využili, můžeme urvat vítězství,“ mrzí Hoffmanna.

Právě dvacetiletý Burac je s devíti góly druhým nejlepším střelcem mužstva. Ještě o dva zásahy víc zapsal o deset let starší Tomáš Pálka. „Erika si vytáhli na testy do druholigového Vyškova, ale odehraje v divizním Lanžhotu. Z toho mám obrovskou radost, je to pro nás dobrá vizitka,“ těší velkopavlovického kouče.

Kromě autora devíti branek na jaře pravděpodobně přijde i o sedmigólového Zdeňka Otáhala. „Ten by se měl vrátit do béčka Líšně. Uvidíme, jak to dopadne. Tyto odchody pro nás budou citelné, ale věřím, že se s nimi vypořádáme. Pokusíme se kluky nahradit z vlastních zdrojů, kvalitní útočníci jsou nedostatkové zboží,“ popisuje Hoffmann, který před příchodem do Velkých Pavlovic vedl divizní Břeclav.

Posily naopak klub získal mezi tři tyče. Z Ráječka přišel Karel Němeček, z Hustopečí pak Dominik Jochman. „Kluci se poperou o post brankářské jedničky, ani jeden z nich nemá nic jistého,“ vysvětluje zkušený stratég.

Mužstvo zahájilo přípravu 10. ledna. Přichystal hráčům pořádnou dřinu? „Musím se přiznat, že ano. Doteď jsme jeli objem a pomalu přecházíme na hřiště s míčem. Ale co si budeme vykládat, kluci běhali i mezi vinohrady,“ směje se Hoffmann.

V prvním přípravnému utkání padli 2:4 s Troubelicemi a v sobotu porazili na umělé trávě v Hodoníne mužstvo Šardic 3:2. V nadcházejících týdnech poměří síly s dalšími soupeři. Mezi nimi jsou například Medlánky, Slovan Brno nebo Krumvíř. „Chtěli jsme víc zápasů proti týmům z nejvyšší krajské soutěže, což nakonec nedopadlo. Přesto jsme se domluvili s velmi kvalitními soupeři,“ pochvaluje si trenér klubu z Břeclavska.

Jaký je cíl pro druhou polovinu soutěžního ročníku? „S ohledem na zmíněné odchody je to především stabilizovat kádr do další sezony, ve které bychom rádi hráli o vyšší příčky. Dlouhodobý cíl pak zůstává stejný. Chceme bojovat o postup do krajského přeboru,“ dodává.

Přípravné zápasy:

26.2. ve 14:00 - Slovan Brno (UT Otnice)

5.3 v 16:00 - Medlánky (UT Sparta Brno

12.3. (čas bud upřesněn) - Krumvíř (Velké Pavlovice)