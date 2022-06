Nečekaně skončil boj o druhé místo ve fotbalové I. B třídě

První příčku, která zaručuje jistotu postupu, už měly před závěrečným zápasem C skupiny fotbalové I. B třídy jasnou Vnorovy. Existuje však možnost, že do I. A třídy postoupí dva celky. O konečné druhé místo bojovaly v posledním kolem hned tři celky. Díky porážce Svatobořic 0:1 v minulém zápase se Šardicemi se dostaly zpátky do hry o postupovou naději Uhřice a Kozojídky. Ani jeden z favorizovaných mančaftů však poslední zápas sezony nezvládl dle svých představ.

Fotbalisté Šardic (v bílých dresech) obrali v závěru sezony Svatobořice i Uhřice. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal