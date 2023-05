Nepříjemnou záležitost řešili fotbalisté Lednice. Nováček krajského přeboru kvůli početné marodce nenastoupil do nedělního duelu čtyřiadvacátého kola krajského přeboru s rezervou Líšně. „Už v týdnu nás bylo na trénincích málo, o víkendu pak onemocněli další hráči. Nemohli jsme si pomoct ani hráči z béčka, které hrálo ve stejném termínu,“ řekl lednický kouč Milan Volf.

Fotbalisté Lednice (v modrém) nenastoupili do utkání s Líšní. | Foto: Jaroslav Kicl

Kvůli zranění či nemoci chyběli David Poláček, Zdeněk Očenášek, Pavel Simandl, Vít Černín, David Bucňák, Viktor Kacr, Petr Mach, Radim Kleiber a Miroslav Fobl, kvůli červené kartě z minulého zápasu nemohl nastoupit Jiří Ferby. Absentující hráče se vedení klubu snažilo nahradit. „Ještě v den zápasu jsme řešili, zda sestavu nějak zalepíme, ale béčko hrálo zápas ve stejném čase v Kosticích,“ vysvětlil zkušený stratég.

Ani případné posily z dorostu nemohly třináctému celku krajského přeboru pomoct. „Dorost vede krajskou I. třídu a míří za postupem, v neděli hrál v Hroznové Lhotě. Nemohli jsme jim sebrat pět kluků, máme nastavené nějaké dlouhodobé sportovní cíle. Loni dorostu postup utekl o lepší brankový rozdíl se soupeřem z druhého místa z jiné skupiny. Mysleli jsme, že při rovnosti bodů mužstev na druhých místech v jiných skupinách se bude hrát baráž, protože se to nabízí, ale postupovalo se podle celkového skóre. FKD mělo o devět gólů lepší skóre," vrátil se lednický předseda Kamil Kasala k minulé sezoně.

Postup dorostu do krajského přeboru je pro klub v aktuální sezoně priorita. „V případě nepostoupení do krajského přeboru máme obavy z dalšího odlivu talentovaných hráčů do vyšších soutěží. Několik odchodů jsme řešili i po loňské sezóně. Mít a nemít mladší dorost je naprosto zásadní. Pokud se dorostu podaří do krajského přeboru postoupit, už budeme mít v přeboru všechna mládežnická mužstva, což byl náš sportovní cíl před dvanácti lety, kdy jsme s tímto projektem začínali. Řešit dospělé bez mládeže jako v jiných klubech, nám nedává smysl,“ vysvětlil funkcionář.

I když vedení klubu doloží potvrzení o nemocech jednotlivých hráčů, s možným náhradním termínem v Lednici příliš nepočítají. „Dle rozpisu soutěží Jihomoravského krajského fotbalového svazu musíme do osmačtyřiceti hodin podat písemné zdůvodnění nedostavení se k utkání. Řešíme s hráči lékařské zprávy. Uvidíme, zda bude utkání odložené, nebo jej rovnou zkontumují,“ nechtěl předbíhat Kasala.

Zároveň dodal, že se na utkání s lídrem krajského přeboru těšil. "Na zápas v Líšni jsme se sportovně dlouho těšili. Na podzim v domácím prostředí jsme rezervu Líšně hodně potrápili. Bohužel okolnosti tomu chtěly jinak. Kolem nedělního poledne jsme informovali vedení SK Líšeň nejdříve telefonicky, že se k utkání nedostavíme a následně jsem poslal na sekretariát klubu ještě omluvný e-mail. Moc nás to mrzí, protože se nám to nikdy nestalo," uzavřel předseda.