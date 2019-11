Jeho tým je sice na osmém místě, se sedmnácti góly na kontě se ale Petr Darmovzal může pyšnit jiným titulem, a to nejpřesnějším snajprem podzimu. „Střelecké schopnosti prokazuje už dlouhodobě. Je to zkušený hráč, který hrál vyšší soutěže a své zkušenosti zúročuje i u nás. Za jeho úspěšností stojí také střelecký pud, talent a v neposlední řadě i spoluhráči,“ říká o šestatřicetiletém útočníkovi předseda oddílu Marcel Houška.

Darmovzal zářil v C skupině I. B třídy naposledy v sobotu, když na domácí půdě pomohl svým hattrickem k výhře nad šestou Strážnicí. „Od toho Petra máme. Očekáváme od něj branky a celá naše hra je uzpůsobená tomu, že je v týmu,“ líčí o Darmovzalově pozici v mužstvu Houška. V sobotní gólové přestřelce byly nakonec úspěšnější právě Tvrdonice, které nad Strážnicí zvítězily 5:4.

Jediným týmem v čele tabulky s nejproduktivnějším hráčem v kádru je Vyškov. Se čtrnácti góly na kontě vede B skupinu I. A třídy útočník Lukáš Rogožan. I u něj, stejně jako u Darmovzala, rozhodují zkušenosti s vyššími soutěžemi. „Ve Vyškově začínal jako dorostenec. Protože je to ale velmi talentovaný hráč, tak přešel do Zbrojovky. K nám se vrátil po zranění, zkouší se nastartovat, aby o něj byl zájem i nadále,“ popisuje sekretář vyškovského klubu Martin Neubauer.

První místo v tabulce je ale podle Neubauera zásluhou celého týmu. „Lukáš je velmi slušně vybaven technicky, umí si vypracovat příležitosti a dostat se do šancí, které pak proměňuje. Fotbal je ale kolektivní hra, takže dík patří i ostatním hráčům, kteří jsou schopni bránit a šance mu nachystat. Je to i jejich zásluha, není to jen o něm,“ komentuje Neubauer.

Ostrými střelci se chlubí také další jihomoravská mužstva. Tom Kratochvíl z brněnských Kníniček nastřílel za podzimní část sezony šestnáct gólů, čtrnácti body se pyšní Richard Sedlák hrající za Lipovec.

