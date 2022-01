Do druhé poloviny sezony vstoupí Družstevník s bilancí čtyř vítězství, jedné remízy a osmi porážek. „Škoda, že jsme spoustu dobře rozehraných utkání nedotáhli do vítězného konce. Právě kvůli tomu nám v závěru chyběly body, které by znamenaly posun do vyšších pater tabulky,“ mrzí předsedu klubu Pavla Všianského.