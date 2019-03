Nováček z Krumvíře v krajském přeboru myslí hlavně na budoucnost

Krumvíř – Pro krumvířský fotbal historická sezona se zatím vyvíjí velice slibně. Desátá příčka po podzimní části sezony je pro nováčka krajského přeboru uspokojivá. „Jako nováček jsme měli a stále máme základní cíl, což je záchrana. Se ziskem dvaadvaceti podzimních bodů jsme proto určitě spokojeni. Pokud budeme také na konci do desátého místa, bylo by to výborné,“ uvedl manažer týmu Josef Kaňa.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

V klubu se už ale zároveň dívají do budoucna. „Soustředíme se hodně na mládež, to je priorita. Víme, že někteří zkušení hráči budou v dohledné době končit, proto si musíme vychovat jejich nástupce. Ale pro ty samozřejmě chceme krajský přebor udržet,“ doplnil manažer. V hráčském kádru k výrazným změnám přes zimu nedošlo, víceméně se jednalo o přesuny mezi A týmem a rezervou či dorostem. Jedinou vyloženě novou tváří je záložník Jan Borovička z Bošovic. V přípravě si mužstvo vedlo slušně, sebevědomí mohl zvednout například vyrovnaný duel s divizním Stráním, který favorit vyhrál 1:0 jen díky penaltě. Do jarní části vstoupili stylově. Házenkáři Legaty porazili Náchod i Zlín Přečíst článek ›

Autor: Antonín Zabloudil