OBRAZEM: Kozojídky našly střelce a drtí soupeře. Trápení nováčka pokračuje

Ve zcela odlišné pozici se před posledním podzimním duelem nacházeli fotbalisté Kozojídek a Moravské Nové Vsi. Zatímco celek z Veselska vede tabulku C skupiny I. B třídy, vítěz minulé sezony okresního přeboru Břeclavska se v nejnižší krajské soutěži trápí. Potvrdil to i jejich nedělní souboj, který Kozojídky vyhrály 4:2. „Před utkáním bych bral jakoukoliv výhru, ale náš tým by měl podobné zápasy lépe zvládat,“ řekl trenér Kozojídek Richard Hrotek.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotbalisté Kozojídek (v zeleném) vyhráli v Moravské Nové Vsi 4:2. | Foto: Jaroslav Kicl