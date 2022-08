Do utkání vstoupil lépe Kyjov, který po půlhodině hry vedl už 2:0. Na branky Petra Eliáše a Martina Dufka však hosté dokázali zareagovat. První branku Moravské Nové Vsi vstřelil ve 34. minutě kanonýr Tomáš Křivánek. „Začátek jsme dost zaspali, měli jsme zbytečný respekt. Po první brance jsme se zvedli a začali víc presovat, Kyjov začal nakopávat balony, což nám vyhovovalo,“ řekl pětatřicetiletý Křivánek.

Jeho branka spoluhráče nakopla a hosté ještě před přestávkou stihli utkání otočit ve svůj prospěch. Čtyři minuty před koncem první půle se prosadil David Zelenka a o tři minuty později skóroval podruhé v zápase Křivánek. „V ofenzivě jsme nebyli špatní, ale brutálně jsme selhali v obrané fázi. Čekali jsme, že budou hosté hrát na protiútoky, přesto nám dali skoro z každého brejku gól. Někdy jim přálo i štěstí, ale uznávám, že jejich útočníci vyřešili akce s přehledem,“ netajil kyjovský lodivod Darek Opatřil.

PODÍVEJTE SE: Řádění fanoušků a dvě červené karty. Bzenec podlehl Baťovu

Kyjov vstoupil do druhého dějství opět velmi aktivně a 56. minutě srovnal na 3:3 domácí kapitán Dufek. To bylo však ze strany domácích všechno, Moravská Nová Ves zareagovala na inkasovaný gól stejným způsobem jako v první půli. Po brance Petra Jakubíčka si vzali hosté vedení zpět a zanedlouho zvýšil na 5:3 skvěle hrající Křivánek, jenž dokonal hattrick. „Když domácí srovnali na 3:3, myslel jsem, že zápas skončí remízou. Naštěstí jsme dali branku a znovu začali věřit ve výhru. Byl to náš první zápas v I. B třídě, takže na nás byla vidět drobná nervozita. Každý inkasovaný gól nás srazil, vstřelený zase nakopl, zápas byl jako na houpačce,“ vysvětloval Křivánek, jenž opanoval v minulé sezoně tabulku střelců okresního přeboru Břeclavska.

Domácím vykřesal naději tři minuty před koncem druhým gólem v utkání Eliáš. Než se však Kyjov stačil nadechnout k závěrečnému tlaku, hostující Zelenka zvýšil na 6:4 a hlavní rozhodčí zanedlouho duel ukončil. „Chyběli nám vykartovaný Tomáš Macek a Matěj Hynčica, který je na dovolené. Ale mužstvo je dostatečně kvalitní, aby takový zápas zvládlo. Bohužel nás pronásleduje syndrom prvních zápasů, kdy každou sezonu začneme domácí porážkou,“ zlobil se domácí stratég.

Jeho protějšek po zápase ocenil týmové nasazení i výkony jednotlivců. „Oba útočníci Křivánek se Zelenkou hráli velmi dobře. Do kolektivu se začlenili i noví hráči, kteří nás v létě posílili. Na venkovních hřištích se chceme prezentovat stejným výkonem jako v Kyjově. V domácím prostředí budeme hrát trochu víc ofenzivněji,“ dodal Příkazský.

FC Kyjov 1919 – FK Moravská Nová Ves 4:6 (2:3)

Branky: 14. Eliáš, 27. Dufek, 56. Dufek, 87. Eliáš – 34. Křivánek, 41. Zelenka, 44. Křivánek, 70. Jakubíček, 76. Křivánek, 90. Zelenka

Rozhodčí: Vašík – Měřínský, Vymyslický

Žluté karty: Eliáš, Kůřil – Vacenovský

Diváci: 169