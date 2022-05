Šardice do utkání nastoupily v pozměněné sestavě. „Lukáš Trávník s Martinem Vaverkou jsou zranění a Martin Bohun si zlomil prst. Chyběli nám tři stěžejní hráči, na lavičce byl pouze jeden náhradník. Blíží se konec sezony a zranění přibývá, to už tak bývá,“ pravil šardický trenér Ivan Šerfözö.

Jediná branka duelu padla ve 24. minutě, když se prosadil hostující Tomáš Pospiš. „Obránci nechali před šestnáctkou hráče přebrat míč, otočit se a zakončit. Byla to vyloženě chyba naší defenzivy,“ nevymlouval se domácí lodivod.

FOTOGALERIE: Hodonín přestřílel Žďár nad Sázavou. Dva góly dal kanonýr Holek

Šardice mohly brzo vyrovnat, ale tvrdou střelu Tomáše Novotného vyrazil hostující brankář na břevno. Další šance na vyrovnání skóre přišly po změně stran. „Domácí se ve druhé půli výrazně zvedli. Do obrovské šance se dostal Tomáš Voříšek, který naší obraně pořádně zatápěl. Hodně nás podržel skvěle chytající gólman Břetislav Osička,“ líčil Kovář.

Hráči šardického Baníku nedokázali dostat míč za brankovou čáru, a když už se jim to povedlo, gólovou radost jim sebral hvizd sudího. „Rozhodčí nás obral o regulérní gól. Hostující hráč fauloval, náš hráč však stihl ještě zakončit. Než balon přešel přes čáru, sudí pískl faul. Beru to jako hrubé ovlivnění výsledku. Na druhou stranu se na to nechci vymlouvat, měli jsme dát stoprocentní šance,“ přiznal Šerfözö.

Když Ondřeji Zicháčkovi vyhlavičkoval hostující hráč střelu z brankové čáry, bylo jasné, že z utkání vyjdou vítězně Velké Bílovice. Ty se po sobotní výhře vyhouply na osmé místo a ztrácí pouze dva body na šesté Šardice.

FOTBALOVÝ SERVIS: Dubňany doma podlehly Rohatci. Hovorany porazily Žarošice

Kovářovy svěřence čeká v dalším kole duel se Ždánicemi. Utkání je na programu v neděli od půl páté odpoledne ve Velkých Bílovicích. „Do zápasu nastoupíme v nejsilnější sestavě. Máme sice třicet bodů, ale chceme získat další,“ burcoval bílovický trenér.

Jeho protějšek má v plánu ve zbylých pěti kolech potrápit papírové favority. „Čekají nás Uhřice, Svatobořice a Ždánice. Pokud budeme kompletní a dáme góly, věřím, že je obereme. Když v zápase nedáme gól tak jako teď proti Bílovicím, těžko vyhrajeme,“ smál se kouč Baníku.

TJ Baník Šardice – TJ Velké Bílovice 0:1 (0:1)

Branky: 24. T. Pospiš

Rozhodčí: Ťok – Tománek, Zima

ŽK: 60. O. Novotný, 71. T. Novotný – 29. Mokruša, 70. T. Pospiš

Diváci: 75

TJ Baník Šardice: Gebhart – Voříšek, Benešovský, Zicháček (75. Michna), Veselý, Bohun, Hála, T. Novotný, Šenfelder, O. Novotný, Chromeček

TJ Velké Bílovice: Osička – Svoboda, Strnad, Ferbar (66. Šmída), Bucňák, Salajka (82. M. Pospiš), Mokruša, Tetur, T. Pospiš, Gábor, Dvořáček