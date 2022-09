OBRAZEM: Tvrdonice drží neporazitelnost. Doma přestřílely Moravskou Novou Ves

Fotbalisté Tvrdonice v šestém kole C skupiny I. B třídy porazili Moravskou Novou Ves 4:3 a po šesti odehraných duelech dál drží sérii bez prohry. Mužstvo, které v jarní části bojovalo o udržení soutěže až do posledního kola, je největší překvapení nového ročníku. Nováček z Moravské Nové Vsi vstoupil do vyšší soutěže vysokým vítězstvím 6:4 v Kyjově, od té doby však získal pouhý bod za remízu 1:1 s rezervou Ratíškovic.

Fotbalisté Tvrdonic (v modrém) doma porazili Moravskou Novou Ves 4:3. | Foto: Jaroslav Kicl