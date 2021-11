Nedostatečný počet hráčů měl své důvody. „Měli jsme dva vyloučené z předchozího utkání a některým hráčům zápas kolidoval se zaměstnáním. Celý podzim navíc máme minimálně pět zraněných hráčů, takže je to pro nás velký problém,“ vysvětlil předseda TJ Sokol Charvátská Nová Ves Jan Fabičovic.

Krátký zápas ve Vnorovech překvapil i domácí. „Ještě jsem něco podobného na takové úrovni neviděl. Před covidem totiž nebýval problém, že by se mužstvo nesešlo. Zaznamenal jsem, že se to stávalo v nižších soutěžích, ale v 1. B třídě ne. Přijeli na zápas v sedmi s tím, že pokud se někdo zraní, tak se to zkontumuje,“ uvedl předseda SK Agro Vnorovy Miroslav Čejka. Těm se podzimní část sezony náramně vydařila, jelikož jsou o dva body před Uhřicemi na prvním místě.

Potíže týmu

Charvátskou Novou Ves trápila rozsáhlá marodka celý podzim, což se nejvíc projevilo ve dvou kolech:

7. kolo – kontumovaný zápas ve Ždánicích kvůli nedostatku hráčů

13. kolo – kontumovaný zápas ve Vnorovech kvůli nedostatku hráčů

Kuriózní situace ve Vnorovech zaskočila rovněž rozhodčího zápasu Tomáše Králíka. „Stalo se mi to poprvé. Hosté přijeli s tím, že Marek Tkadlec není stoprocentně zdravý. Pak v zápase odkopl míč a píchlo mu v levém koleni bez cizího zavinění, nebyl schopen pokračovat,“ vysvětlil Králík zranění hostujícího hráče, který je se třemi brankami nejlepším střelcem Charvátské Nové Vsi.

Pro Sokol to nebyl první kontumovaný zápas v sezoně. V sedmém kole se jeho hráči nedostavili do Ždánic. „Nepřijeli jsme ze stejných důvodů jako do Vnorov. Nemohli jsme to doplnit ani dorostenci, kteří hráli ve stejný čas,“ prozradil Fabičovic problémy před zápasem, který se měl konat v půlce září.

V posledním utkání podzimu si Charvátská Nová Ves alespoň částečně spravila chuť s Blatnicí pod Svatým Antonínkem a remizovala 2:2. Před jarní částí sezony se Sokol se čtyřmi výhrami nachází na jedenáctém místě tabulky. „Nejsem s tím spokojený. Doufám, že se zranění hráči uzdraví a na jaro se dostaneme aspoň na desátou příčku,“ uzavřel Fabičovic.

LUKÁŠ SOLAŘ