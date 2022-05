Do zápasu vstoupili fotbalisté MSK nejlepším možným způsobem. Už v šesté minutě otevřel skóre utkání Matěj Kristoň. „Nastoupili jsme v pozměněném rozestavení. Hráli jsme na tři obránce a dva útočníky, abychom dostali soupeře pod tlak a vstřelili rychlou branku. To se podařilo a ve zbytku první půle byla hra v naší režii,“ řekl domácí kouč Vladimír Malár.

I přes velké množství šancí se skóre duelu podruhé měnilo až před poločasem, když se prosadil břeclavský Skočovský. „Hráči měli v první půli tolik příležitostí, že mohli utkání rozhodnout. Každopádně druhá branka nás uklidnila a v poločasové přestávce jsem byl s předvedenou hrou velmi spokojen,“ prozradil zkušený lodivod.

Gajošová opouští hodonínský hokej, práva na druhou ligu převedla do Vyškova

I když tempo hry po změně stran mírně upadlo, třetí branka domácích visela ve vzduchu. „Milan Skočovský přestřelil snad z metru bránu, pak jsme nastřelili dokonce tyčku. Někdo nás tam nahoře potrestal, protože tyhle šance se musí proměnit. Místo toho, abychom dali na 3:0, jsme o všechno přišli,“ vysvětlil Malár.

V 74. minutě hostující Luboš Zbytovský proměnil pokutový kop a o čtyři minuty později srovnal na 2:2 Miloš Prášil. „Byl to obrovský šok. Už penalta s naším mladým mančaftem pořádně zamávala a vypadli jsme úplně ze hry. Po první inkasované brance jsem připravil střídání s posílením defenzivy, ale než jsme stihli vystřídat, soupeř dal druhý gól,“ prozradil břeclavský kouč.

Neuběhly ani čtyři minuty od vyrovnávací branky a Bystřice nad Pernštejnem utkání zvrátila na svou stranu. O senzační obrat se zasloužil v 82. minutě Radek Sklenář. „Pro mě se jednalo o trenérskou raritu. Těžko jsem mohl do utkání nějak zasáhnout, protože závěr se měnil z minuty na minutu,“ kroutil hlavou nevěřícně Malár.

Kdo opustí Zbrojovku? Končí Zavadil, Moravec nebo Štepanovský

Jeho svěřenci tak vyšli bodově naprázdno, všechny tři body putovaly po závěrečném hvizdu na Vysočinu. Břeclav se po 22. kole nachází s jedenatřiceti body na šestém místě, Bystřice nad Pernštejnem má o tři body méně a je osmá.

Břeclav čeká v příštím kole derby na hřišti prvního Hodonína. „Bude to úplně jiné utkání. Hodonín do něj nastoupí jako favorit, ale právě tento faktor by nám mohl vyhovovat. Vidím, že někteří naši hráči mají v zápasech s papírově slabšími týmy problémy. Zkrátka nejsou na roli favorita dostatečně připraveni,“ dodal bývalý prvoligový fotbalista.

MSK Břeclav – SK Bystřice nad Pernštejnem 2:3 (2:0)

Branky: 6. Kristoň, 43. Skočovský - 74. Zbytovský (pen.), 78. Prášil, 82. R. Sklenář

Rozhodčí: Řezníček – Vejtasa, Ehrenberger

ŽK: 25. Konečný, 32. Kříž, 64. Mikáč (Břeclav)

Diváci: 120

MSK Břeclav: Fibingr – Kříž (46. Petrásek), Hynek, Herman, Hromek (82. V. Borýsek), Hloch, Opina, Konečný (82. Souchop), Kristoň, Skočovský (63. Mikáč), Malůšek

SK Bystřice nad Pernštejnem: Veselý – Svoboda (90. Hofmann), Čech (74. Chudoba), Blaha, Z. Sklenář, Prášil, R. Sklenář, Malý, Zbytovský, Buršík (71. Jiránek), Pačovský