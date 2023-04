Jako jedni z mála v pátečním propršeném podvečeru vyběhli na plac. Fotbalisté Lednice na domácím hřišti s umělým povrchem podlehli v duelu dvacátého kola krajského přeboru 1:3 Krumvíři a prohráli již počtvrté v řadě. „Zápas byl o důrazu v šestnáctkách, který nemáme. Krumvíř je v tom výborný, proto tady vyhrál,“ řekl lednický trenér Milan Volf.

Fotbalisté Lednice (v modrém) podlehli 1:3 Krumvíři. | Foto: Jaroslav Kicl

Přestože vytrvalý déšť zrušil většinu pátečních duelů, vedení Moravanu se s funkcionáři Krumvíře na odložení neodmluvilo. „Není to tak, že jsme nechtěli domácím vyjít vstříc, ale náhradní termín uprostřed týdne pro nás není ideální. Šli jsme do toho, že chceme utkání odehrát i za nepříjemného počasí na umělé trávě,“ pravil hostující kouč Michal Škrabko.

Lednice využila domácí prostředí a vstoupila do utkání aktivně, z vytvořených šancí se však neprosadila. Do vedení tak šli ve dvaatřicáté minutě hosté, když úvodní branku duelu vstřelil kanonýr Tomáš Ondroušek. „Naše umělka je úzká, očekávali jsme bojovný zápas, což se potvrdilo. Úvodní půlhodinu jsme měli výbornou, bohužel jsme dvě gólovky neproměnili a posléze inkasovali. Obdržená branka s námi zacloumala, protože jsme do té doby byli lepší,“ mrzelo domácího kormidelníka.

Ten nechal tentokrát pouze na střídačce Petra Macha, Ondřeje Osičku či zimní posilu Radima Kleibera. „Vsadil jsem na stejnou sestavu, která zahrála dobře v minulém duelu s Moravskou Slavií. Absence Osičky a Macha ale byla kvůli zdravotním problémům,“ vysvětlil Volf.

Taktický tah se povedl hostujícímu kouči, který poslal v sedmapadesáté minutě na hřiště Luboše Košuliče, který o dvanáct minut později zvýšil na 2:0. Dvaatřicetiletý fotbalista se trefil už ve třetím utkání v řadě. „Naskočil až ve druhé půlce a zase se prosadil, tak jak jsme od něj očekávali. Nachází se ve výborné střelecké formě, ale musím pochválit celý tým. Většina hráčů podala nadstandardní výkon,“ uznal Škrabko.

Radost hostům ze vstřelené branky překazil o minutu později domácí Zdeněk Očenášek. Záložník, který byl po vystřídání na hřišti sotva minutu snížil na 1:2. „Mohli jsme utkání uklidnit, místo toho jsme soupeře nechali snížit. Očenášek si našel odražený balon za šestnáctkou a krásně to trefil. Pak měli domácí několik příležitostí k vyrovnání, ale podržel nás skvěle chytající Adam Doležal. Tam se lámal zápas, nebýt jeho zákroků, možná bychom i prohráli,“ netajil krumvířský stratég.

Jeho svěřenci přidali ještě v devadesáté minutě pojistku, o kterou se postaral Ondřej Přichystal, a z Lednice si odvezli vítězství 3:1. „Vyhráli jsme podruhé za sebou i herní projev jde určitě nahoru, ale soutěž je strašně vyrovnaná. Můžeme porazit první béčko Líšně a pak prohrát s posledním. I když věřím, že dvě výhry hráčům zvednou sebevědomí, víc si dovolí a kreativita půjde nahoru,“ přál si Škrabko.

Naopak v domácím táboře mají o čem přemýšlet. Lednice vybojovala v pěti jarních kolech pouze bod za remízu s Ratíškovicemi. „Příprava byla výborná, kluci ji odmakali perfektně, podařily se nám i přípravné zápasy. Měl jsem očekávání, že budeme nahánět špici tabulky. Bohužel je to teď o sebevědomí, srazila nás ztráta vítězství v nastavení prvního jarního duelu s Ratíškovicemi. Od té doby na nás leží deka, pořád se v tom motáme dokola. Věřím, že bojovností a štěstíčkem se z toho dostaneme. Výkony jsou v utkáních určitě stoupající, ale je to o psychice,“ dodal Volf.

Lednice tak dál zůstává s dvaadvaceti body na třinácté příčce a v příštím kole vyzve Spartu Brno. Krumvíř se díky vítězství posunul na šestou příčku a pozitivně se naladil na příští utkání, v němž hostí první rezervu Líšně.

TJ Moravan Lednice – SK Krumvíř 1:3 (0:1)

Branky: 70. Očenášek - 32. Ondroušek, 69. Košulič, 90. Přichystal.

Rozhodčí: Šidlo – Chabiča, Daniel.

ŽK: Simandl, Wolgemuth – Ondroušek, Balaci.

Diváci: 70.

TJ Moravan Lednice: Prokop – Ruber (46. Kleiber), Ferby (77. Votava), Kacr, Simandl, Hovězák (69. Očenášek), Wolgemuth, Ianosteac, Grábl, Bucňák, Pálka.

SK Krumvíř: Doležal – Luskač (82. Balaci), Ondroušek (66. Rozkydal), Michna, Borovička, Riedl, Kobylka, Přichystal, Adamec, Jankůj, Drápal (57. Košulič).