Do kabin tak oba týmy odešly s bezbrankovou remízou. „V kabině jsem uklidňoval hráče a nabádal je k trpělivosti. O postupu jsme se celé jaro vůbec nebavili, až nyní o přestávce jsem na kluky apeloval, že by byla škoda nevyužít příležitosti. Důležité bylo, že kluci si věřili a měli obrovskou chuť po vítězství,“ pravil Volf.

Jeho slova potvrdil po čtyřech minutých hry Vít Černín, jenž poslal domácí do vedení. Neuteklo ani patnáct minut a domácí skórovali podruhé, když se trefil Pavel Simandl. „Po první vstřelené brance bylo jasné, že utkání i celý ročník zvládneme. Kluci si věřili a cítili, že jsou dobří. Není to tak, že bych chtěl vyhrát já, ale vyhrávat chtěli hlavně hráči, kteří dlouhodobě výborně trénují a těží z toho v zápasech,“ neskrýval stratég, jenž se vrátil do Lednice na post trenéra před startem jarní části.

Osm minut před koncem zápasu zvýšil střídající Miroslav Fóbl na 3:0 a zanedlouho propukly velkolepé oslavy. „Šampaňské jsme měli připravené. I kdyby to nemělo vyjít v zápase proti Valticím, vyšlo by to příště. A pokud by to nevyšlo ani příště, pak bychom si oslavy nezasloužili. Ale klukům jsem věřil, jsem si jistý, že si oslavy všichni patřičně užili,“ usmál se Volf.

Vítězný tým I. A třídy odstartoval zasloužené oslavy ihned po skončení duelu. „První fáze byla v kabinách, pak kluci pokračovali na dalších místech. Myslím, že to bylo adekvátní postupu do krajského přeboru. Hrozně jsme se těšili, až to z nás spadne, protože poslední krok bývá nejtěžší,“ přiblížil lednický kapitán Tomáš Wolgemuth.

Ten si dobře pamatuje okamžik, kdy Lednici utekl postup do vyšší soutěže v posledním zápase. „Bylo to před třemi lety, shodou okolností se současným trenérem. O to víc mě těší, že jsme to nyní napravili,“ dodal bývalý hráč Břeclavi.

Vedení klubu už začalo jednat s případnými posilami. „Rozhodně nic nenecháváme na poslední chvíli. Neřekl bych, že nás tlačí bota na konkrétním postu, spíš potřebujeme rozšířit kádr. Pokud by přišli tři, čtyři noví hráči, byl bych spokojen,“ dodal lednický lodivod.