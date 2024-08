„Samozřejmě inkasované branky mě příliš netěší, na druhé straně jsem spokojený s tím, že jsme dokázali výsledek otočit a vyhráli. Škoda, že jsme neproměnili více šancí, ale zápas splnil účel, jsem spokojený,“ uvedl Stanislav Velický.

Známý slovenský kouč hodnotil generálku pozitivně. „Byl to oboustranně celkem slušný zápas, který se hrál v dobrém tempu. Z hlediska organizace hry, kompaktnosti a napadání to celkem fungovalo, pár věcí ale musíme ještě zlepšit. Jsem rád, že některé věci z tréninku se v určitých úsecích hry objevily, pořád ale máme na čem pracovat,“ ví dobře.

Tvrdonice vstoupí do nové sezony v sobotu, kdy doma vyzvou Velké Bílovice.

O konkrétních ambicích Velický nemluví. „Vždycky mám nějaké vlastní cíle, to jsem řekl i hráčům v kabině, ale uvidíme až po pár zápasech, na co naše kvality budou stačit,“ uvedl.

„Je to klišé, ale chceme jít postupně, zápas od zápasu. Pro nás je hlavní, abychom podávali dobré výkony, hlavně doma bavili diváky,“ přeje si.

V kádru účastníka C skupiny sedmé ligy figuruje i několik hráčů, s nimiž se Velický potkal ještě na trávníku jako hráč. „Skoro všechny kluky znám, samozřejmě jsou tam i nějací noví hráči, ale jádro mužstva zůstalo stejné. Navíc se k fotbalu vrátil po roční pauze i Stano Rehák, který byl předtím i u nás v Lanžhotě,“ uvedl Velický.

Přestože při minulém angažmá ve Tvrdonicích pomohl mužstvu i na hřišti, tentokrát se postaví pouze na střídačku. „Pravdou je, že mě to strašně láká, ale už to bohužel nejde. Mám po operaci, v noze mám několik šroubů, už je to nereálně. Dám už jen na tréninku nějaké bago,“ dodal s úsměvem Velický.