„Vítězství si ohromně vážíme a jsme za něj velmi rádi. Vždy je to velmi vyrovnaný turnaj, na kterém startuje absolutní česká špička, kterou doplňuje česká reprezentace a výběr Bratislavy. Všichni účastníci na turnaj odjíždějí s ambicí ho vyhrát. Jsme rádi, že se nám to v tak silné konkurenci podařilo, stejně tak i za to, jakým způsobem jsme vítězství docílili,“ uvedl na klubovém webu trenér Sigmy Olomouc U17 Jan Krajčovič.

Jeho tým se do finále dostal díky triumfu v základní skupině, ve které remizoval s Brnem a vyhrál nad výběrem Bratislavského fotbalového svazu a Slavií Praha.

„Ve všech utkáních jsme předváděli konstantně velmi dobré výkony. Dokázali jsme protočit celý kádr, vyrovnanost naší sestavy byla základním klíčem k tomu, že jsme dokázali být po celý turnaj čerství, v utkáních aktivní a zároveň kvalitní,“ těší Krajčoviče.

Bronz brala po penaltovém dramatu pražská Slavia. Česká reprezentace hráčů do šestnácti let obsadila v konkurenci o rok starších týmů čtvrtou příčku.

„Se Slavií jsme odehráli oboustranně otevřený zápas. My jsme tam měli možná vůbec nejkvalitnější pasáže z celého turnaje a myslím, že jsme ho zvládli velmi dobře. Na druhou stranu je potřeba říci, že největší šanci měl v první půli soupeř. Druhý poločas byl podobný, nám hru hodně oživili střídající hráči. Žádnou ze svých šancí jsme ale neproměnili a naopak jsme měli i štěstí, když Slavia neproměnila obrovskou šanci, kdy jeden z jejich hráčů přestřelil z malého vápna. Zápas skončil 0:0 a penaltový rozstřel je už loterie, ve kterém byla šťastnější Slavia,“ řekl k zápasu trenér reprezentačního výběru Tomáš Kulvajt.

V duelu o páté místo Zbrojovka Brno udolala pražskou Spartu 1:0 a v zápase o sedmou příčku vyhrál Bratislavský FZ nad Pardubicemi 4:1.

Dvaadvacátý ročník Memoriálu Františka Harašty se odehrál na hřištích v Moravském Žižkově, Velkých Pavlovicích, Přítlukách, Rakvicích a Starovičkách.