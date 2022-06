„Je to super. Ve Slovinsku jsme před čtyřmi lety byli třetí, když jsme v semifinále nestačili právě na hostitele. Všichni doufáme, že jim to teď oplatíme,“ přeje si nejen kapitán českého výběru Pavel Hoša.

VINOEURO 2022

Semifinále: Česko – Německo 0:0, 5:3 na penalty, Slovinsko – Portugalsko 2:1

Zatímco před čtyřmi lety brali tuzemští vinaři na evropském šampionátu bronz, v domácím prostředí vystoupají ještě výš.

„Poslední zápas rozhodne ovšem, ale víme, že nemůžeme být horší než druzí, takže jsme se oproti poslednímu šampionátu trochu posunuli,“ těší nejen trenéra Stanislava Vajčnera.

Jeho tým suverénně ovládl základní skupinu B, když postupně zdolal Maďarsko 3:0, Portugalsko 3:1 a sousední Rakousko 3:2, aby nejtěžší duel sehrál v semifinále proti Německu.

„Ze zápasu jsme měli trochu obavy, protože ve skupině jsme neměli až tak kvalitní soupeře. Postupovali jsme trochu do neznáma. Navíc Německo má stejně jako Slovinsko velmi silný mančaft, ale kluci podali velmi dobrý kolektivní výkon a takticky to zvládli,“ pochvaluje si Vajčner.

Diváci ale moc šancí v zápase hraném dvakrát třicet minut neviděli. Čeští vinaři dvakrát zahrozili v první půli, po přestávce byl nejblíže gólu Lafata. Ránu bývalého kanonýra Sparty, Jablonce nebo Českých Budějovic ale bravurně vyrazil německý gólman na roh.

„Pro nás to byl těžký zápas. Němci hráli velice dobře, disciplinovaně. Šancí tam moc nebylo. Bylo to o jednom gólu, který nepadl, nakonec jsme byli šťastnější při penaltách,“ oddechl si Hoša.

Vinaři nazují kopačky. Netradiční fotbalové mistrovství Evropy ozdobí i Lafata

Společně s domácím kapitánem se při pokutových kopech nemýlili ani Vydařilý, Drápal a Michna. Jelikož německý fotbalista ve druhé sérii poslal míč mimo, trefa Lafaty znamenala postup do finále.

„Bylo to náročné utkání, jelikož se hrálo v pravé poledne. Soupeř byl dobrý, organizovaný. Zápas, který měl úroveň, nás stál hodně sil, ale jsem rád, že jsem jim mohl aspoň trochu pomoct do finále. Teď už jim jenom budu držet palce, aby to dotáhli,“ prohlásil člen Klubu ligových kanonýrů a šestinásobným nejlepším střelec české nejvyšší soutěže.

Do klíčové bitvy už vzhledem k náročnému programu nezasáhne, trenér Vajčner věří, že to mužstvo zvládne i bez něj, byť není úplně jednoduché vinaře z různých podooblastí koučovat.

„S mančaftem nepracuji každý den. S kluky jsme neměli žádný trénink, jenom jsme odehráli dva přípravné zápasy. Je to o tom, jak přijdou připravení ze svého oddílu, někteří nehrají vůbec. Kvalita je různá. Máme tady kluky z krajského přeboru, první A třídy, ale hodně nám pomohli Lafata s Petrem Kaspřákem, jenž hráli profesionální soutěže,“ říká Vajčner.

Jenom o fotbal ale na šampionátu vinařů nejde. Mistrovství Evropy vinařských fotbalových reprezentací je událost, která má původ v roce 2010 a aktuálně se do ní zapojuje osm evropských vinařských zemí. Kromě České republiky také Německo, Slovinsko, Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko, Portugalsko a Itálie.

Právě tam se konalo historicky první mezinárodní setkání vinařů "fotbalistů". V České republice, konkrétně ve Znojmě, Mikulově a Uherském Hradišti se koná sedmý ročník, který na stadionu ligového Slovácka vyvrcholí v sobotu dopoledne.