Podívejte se: Kyjov nezvládl vstup do jara. Velkým Bílovicím doma podlehl 0:3

„Zápas rozhodl hned první poločas, ve kterém jsme udělali dvě chyby, které soupeř potrestal. Hosté pak už jen v jedenácti lidech bránili výsledek, což se jim podařilo. My jsme se jenom velmi těžce dostávali do zavřené obrany,“ povzdechl si kyjovský kapitán Martin Dufek.

I. B třída skupina C, 14. kolo -

FC Kyjov 1919 – TJ Velké Bílovice 0:3 (0:3). Branky: 22. Radim Polášek vlastní, 29. David Dvořáček, 33. David Bucňák. Rozhodčí: Raus - Bábíček, Pavlica. Žluté karty: Dufek, Macek, Tomek – Šmída, Ferbar, Bucňák. Diváci: 20.

Domácí v dlouhé zimní přestávce přišli o Jakuba Červinka a Martina Koplíka, obě opory zamířily do sousedního Rakouska. „Samozřejmě je to pro nás oslabení. Oba jsou to zkušení hráči, na podzim odehráli skoro všechno,“ uvedl trenér a předseda klubu FC Kyjov 1919 Darek Opatřil.

Nováčky v týmu jsou Michal Vykoukal, jenž přišel z Osvětiman, Jan Bochýnek, který naposledy hrával v Kostelci. Oba se v sobotu ukázali hrstce fanoušků, porážku ale neodvrátili. „Vedli si ale celkem dobře,“ poznamenal Opatřil.

Kyjovští fotbalisté vstupovali do jarních odvet ze třetího místa. Bronzovou pozici ale po domácím nezdaru přenechaly Ždánicím, které mají lepší skóre než okresní rival.

„Chceme vyhrávat a být nahoře,“ tvrdí Opatřil. „Podzim byl celkem slušný a ani zimní příprava nebyla úplně marná, bohužel proti Velkým Bílovicím se to výsledkově nepotvrdilo,“ povzdechl si kouč Kyjova.

Jeho tým absolutně nezvládl hlavně první půli. Velkým Bílovicím ke třem bodům pomohl vlastní gól Poláška, pak se prosadili Dvořáček s Bucňákem.

Kyjov mohl vrátit do hry Eliáš, penaltu ale zazdil, když mu nevyšel pokus o „vršovický dloubák“.

Slovácký celek i po změně stran více držel balon, tlačil se dopředu, kromě několika nepřesných střel si ale nic pořádného nevytvořil. Hosté z Břeclavska slušně bránili, a i když ve druhé půli takřka rezignovali na útočení, zápas v klidu dovedli do vítězného konce.