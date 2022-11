PODÍVEJTE SE: Lednice se v závěru podzimu rozjela. S Kunštátem litovala penalty

Pro některé fotbalové kluby je konec podzimní části vysvobození, jiní by nejraději hráli dál. Třeba nováček krajského přeboru z Lednice se právě až v posledních kolech dostal do herní i výsledkové pohody. V sobotu doma remizoval 1:1 s Kunštátem a prodloužil sérii bez prohry na pět zápasů. „Závěr podzimu byl podle mých představ. Vrátili se nám hráči po zranění, projevilo se to okamžitě na zlepšených výkonech,“ řekl lednický kouč Milan Volf.

Fotbalisté Lednice (v modrém) remizovali 1:1 s Kunštátem. | Foto: Jaroslav Kicl