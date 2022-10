S úvodem zápasu byli spokojenější hosté, kteří se zásluhou Matěje Wallische ujali ve dvacáté minutě vedení. „Lednice je perfektní v defenzivní činnosti. Hloupě jsme zaútočili, přišla chyba a dostali jsme gól. Nabádal jsem hráče, aby útočili po stranách, protože soupeř velmi svědomitě bránil v malém prostoru, nešlo se tam vůbec dostat. Lednice má hru v bloku dobře nacvičenou, je to s ní opravdu těžké,“ uznal Snopek kvalitu soupeře.

Hostující trenér očekával po vedoucí brance od svých svěřenců větší aktivitu směrem do ofenzivy. „Mrzí mě, že jsme nevyužili šok pro domácí po inkasované brance. V útoku jsme byli málo odvážní. I ve druhé půlce jsme měli vyložené šance. Matěj Wallisch krásně nacentroval a Tomáš Pálka hlavičkoval úplně sám z malého vápna vedle. Místo abychom zvýšili na 2:0, Mutěnice vyrovnaly,“ litoval Volf.

Vinaři srovnali dle trenérových pokynů po akci ze strany, autor branky byl Marek Mokruša. „Říkám to neustále, musíme hrát po křídlech a centrovat míče do vápna. Tam to může propadnou, šťastně se odrazit a je velká šance ke gólu. Dneska jsou gólmani opravdu velmi kvalitní, branky z pětadvaceti metrů dostávají minimálně. Ale do vápna se musíme tlačit minimálně v pěti lidech, protože všechno podstatné se odehrává ve velkém vápně. Pracujeme v tréninku i na standardkách, ale ty se nám zatím nedaří. Doufám, že to zlepšíme,“ přál si mutěnický stratég.

Do konce zápasu se už ani jeden z týmů neprosadil, a tak si oba soupeři rozdělili po bodu. „S remízou jsem spokojený, Lednice je kvalitní soupeř. Každý zápas v krajském přeboru je strašně těžký, když budeme sbírat bod po bodu a na podzim jich nějakých osmnáct uhrajeme, budeme spokojení,“ netajil Snopek, jehož družinu čeká v neděli utkání na hřišti první rezervy Líšně, výkop je v jedenáct hodin dopoledne.

Jeho protějšek nebyl spokojen s remízou ani s jedenáctým místem v tabulce, které Moravanu po dvanácti zápasech patří. „Čekal jsem, že se budeme pohybovat ve středu tabulky, ale bohužel nás zasáhlo několik zranění. Na to, v jaké jsme byli situaci, nemůžeme si stěžovat. V tabulce pravdy máme jen mínus jeden bod, ale nyní to musíme v domácích zápasech potvrdit,“ dodal lednický kouč.

FK Mutěnice – TJ Moravan Lednice 1:1 (0:1)

Branky: 54. Mokruša – 20. Wallisch

Rozhodčí: Šustr – Jurča, Hřib

ŽK: 35. Kacr, 70. Osička, 90. Lucký (Led.)

Diváci: 150

FK Mutěnice: Leznar – Schuller, Weigl (84. Chludil), Kupčík, Koštuřík (88. Brablc), Lamáček (70. Maňák), Mokruša (70. Čepil), Koplík, Holešinský, Svoboda (84. Šťastný), Opluštil

TJ Moravan Lednice: Prokop – Ruber (70. Hovězák), Ferby, Očenášek (59. Lucký), Kacr, Simandl, Osička, Wolgemuth, Ianosteac, Pálka (88. Černín), Wallisch (70. Mach)