PODÍVEJTE SE: Rozjeté Šardice nahání Kozojídky. Porazily Moravskou Novou Ves

Po deseti odehraných kolech jsou fotbalisté Šardic jediným týmem v C skupině I. B třídy, který stále neprohrál. Díky sobotní výhře 2:0 nad poslední Moravskou Novou Vsí navíc prodloužili sérii vyhraných zápasů v řadě na číslo pět. „Nastoupili jsme s defenzivní taktikou. Chtěli jsme udržet co nejdéle výsledek 0:0 a domácí trochu unavit, ale před poločasem jsme inkasovali. Druhý poločas jsme to otevřeli a hra se vyrovnala, ale po hrubé chybě jsme podruhé inkasovali. Proti tak silnému týmu se pak utkání těžko otáčí. Šardice byly nejlepší mančaft, proti kterému jsme zatím hráli,“ řekl vedoucí hostujícího mužstva Pavel Příkazský.

Fotbalisté Šardic (v bílém) porazili Moravskou Novou Ves 2:0. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal