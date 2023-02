Zlom přišel na konci září, když si Družstevník připsal premiérové vítězství na trávníku Milotic. Krátce nato navíc mužstvo posílil dvaadvacetiletý portugalský záložník Abulai Dabó. „Přinesl do týmu oživení, protože u nás nikdy nehrál fotbalista z exotických krajin. Všichni se zvedli. Útočníci začali dávat góly a dařilo se jim držet balon vepředu, což hodně ulevilo defenzivě. Mužstvo začalo celkově šlapat,“ těší Všianského.

Změna po dvou letech. Hoffman skončil ve Velkých Pavlovicích, ty povede Hříba

Zatímco v úvodních šesti kolech si hráči Nikolčic připsali pouhé čtyři branky, ve zbývajících sedmi kláních jich nasázeli 32. Nejvíc jich zaznamenal třináctigólový Miroslav Záblacký, kterému patří druhé místo v tabulce nejlepších střelců celé soutěže. „Mirek skoro rok nehrál kvůli zranění, měl sešroubovaný kotník. Ve druhé polovině podzimu se znovu dostal do herní pohody. Je to výborný fotbalista a zase plní to, na co jsme u něj zvyklí,“ má radost klubový předseda.

Na druhé straně hřiště celek z Břeclavska 32 gólů dostal. „Pod ten počet se podepsala i utkání, která jsme odehráli opravdu špatně. Samozřejmě chceme na obraně dál pracovat, ale když dáme víc branek než soupeř, je mi osobně jedno, kolik jich dostaneme,“ přibližuje s úsměvem Všianský.

Plánuje sedmý celek tabulky před startem jara změny v kádru? „Vrátí se nám Michal Jilka, který před sezonou odešel do Ivančic, kam to měl blíž skrz dojíždění. Otazník pak visí nad tím, jestli u nás bude pokračovat Dabó. Zapojil se do přípravy s Líšní, ale nejspíš ještě jaro stráví u nás. Sice nám pomohl jen v posledních šesti kolech, ale oživil hru a i díky němu se nám dařilo,“ vysvětluje předseda.

Poohlížet se bude také po posile mezi tři tyče. „Máme zraněného jednoho gólmana, takže sháníme dalšího pro doplnění brankářské dvojice. Náš druhý gólman je navíc taky napůl zraněný, takže se bez posily neobejdeme. Najít kvalitního brankáře je náročné, ale věřím, že se nám to povede,“ říká Všianský.

PODÍVEJTE SE: Fotbalisté Bohunic nasázeli Lednici devět branek

V současné chvíli už se fotbalisté Družstevníku připravují na druhou polovinu soutěžního ročníku. „Trénujeme už víc jak tři týdny, v tělocvičně i venku. Máme v plánu přípravné utkání se Šardicemi a proti Tvrdonicím. Další soupeře ještě finalizujeme,“ objasňuje.

S jakým cílem vstoupí Nikolčice do jarní části sezony? „Jeden cíl je udržet si současné postavení a další dát na hřišti příležitost všem klukům. Jsme malá obec a nechceme, ať hráči s fotbalem končí. Proto musí dostávat šanci,“ dodává.