Do Kozojídek však nepřišel dávat branky jako typický útočník. „Ve Veselí jsem hrával převážně stopera, ale někdy mě trenér postavil i do středu zálohy nebo do útoku. V Kozojídkách jsem začal jako střední záložník, až v posledních dvou zápasech mě kouč vytáhl na hrot. Je mi úplně jedno, kde hraju, ale nejvíc mě baví tvořit hru. I v útoku mi tam padají góly, ale to je zásluhou mých spoluhráčů, kteří mi branky připravují,“ děkoval skromně kanonýr víkendu.