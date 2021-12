Po podzimu drží jejich svěřenci bilanci pěti výher, stejného počtu remíz a tří porážek. Se šestnácti obdrženými brankami mají navíc druhou nejlepší obranu v soutěži, lépe jsou na tom s devíti góly jen vedoucí Vnorovy. „A kdybychom nedostali pět branek v Kyjově, kde nám kvůli červené kartě chyběl kapitán, mohlo to být ještě lepší. Vzadu nás obrovsky drží gólman Lukáš Sedláček. Kluk z Němčic, který hrával za Slovácko. Přišel před sezonou, jde o velkou posilu. Defenzivu máme dobrou, ještě zabrat v útoku,“ přál si Mrkvica.

V ofenzivě se Němčickým nedaří podle představ. Ve třinácti zápasech si připsali jen sedmnáct branek a ve statistice vstřelených gólů jsou čtvrtí nejhorší v soutěži. „Snažíme se to v útoku protáčet, vymýšlíme různé způsoby, ale pořád to není ono. I. B třída je kvalitnější soutěž než okresní přebor. To, co klukům stačilo v okrese, je tady málo. Problém je taky v tom, že se nám ve třetím zápase zranil rozdílový ofenzivní hráč Lukáš Frank, který už ve zbytku sezony nenastoupil,“ mrzelo Mrkvicu.

Přesto nováček nejnižší krajské soutěže obral o body i ostřílené týmy. Na domácím hřišti remizoval s prvními Vnorovy, venku si zase dokráčel pro vítězství proti druhým Uhřicím. „Utkání proti silným soupeřům nám sedí. Je lepší hrát s prvním než s posledním. Nemusíme pak tolik tvořit, naopak hrajeme odzadu. Kluci se v takových duelech víc hecnou. Proti slabším soupeřů jsou zápasy víc ubojované,“ popsal asistent trenéra, který je zároveň jednatelem klubu.

Stejně jako ostatním celkům napříč krajskými soutěžemi, se ani Velkým Němčicím v první polovině sezony nevyhnula zranění. „Máme sedmnáctičlenný kádr a třeba do Kyjova jsme museli jet s osmi fotbalisty z áčka, které doplnili hráči z dorostu a rezervy. Zapojili se kluci z béčka, které by ani nenapadlo, že si ještě někdy v I. B třídě zahrají,“ řekl s trpkým úsměvem Mrkvica.

Těšit ho může fakt, že díky kvalitní základně mají Němčice odkud brát. „Postup v loňské sezoně vybojovali odchovanci němčického fotbalu. Kluci, kteří mužstvo před sezonou posílili, jsou původem taky od nás. V okolí pak máme další odchovance, které chceme v létě stáhnout domů,“ plánoval Mrkvica, který si v devadesátých letech sám zahrál v dresu Němčic I. B třídu.

Přes zimu změny v kádru nechystá. „Pravděpodobně nikdo nepřijde a neměl by ani nikdo odejít. Změny v kádru nás čekají až v létě. Je potřeba tým posílit a omladit, protože momentálně v něm máme několik čtyřicátníků,“ přiblížil zkušený stratég.

Jaké jsou cíle pro jarní část sezony? „Myslím, že díky bodovému zisku z podzimu jsme zachráněni. Teď si přeju, ať zapracujeme na herním systému,“ objasnil Mrkvica.

Zimní přípravu by rád odstartoval v polovině ledna. Přiznává však, že je situace kvůli sílící pandemii koronaviru nejistá. „Přípravu pořád řešíme a samozřejmě musíme zohlednit i situaci okolo koronaviru. V březnu jezdíme pravidelně na soustředění, ale v tuto chvíli nevíme, jestli nás omezení někam pustí. Uvidíme, jak to dopadne,“ dodal.