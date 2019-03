Jsou vyhlášení svými ambicemi. Za poslední rok každou sezonu postupují o patro výš a stejnou touhu mají i teď. I proto vedení fotbalového Startu Brno v zimě přivedlo několik posil divizních kvalit a těsně před startem jara také známého moderátora a bývalého prvoligového fotbalistu Petra Švancaru.

Po úspěšné přípravě ovšem přišel náraz. Třetí tým krajského přeboru na úvod jara překvapivě prohrál na hřišti osmého Rousínova 0:2. „Jsem naštvaný. Nedokázali jsme do mistrovského zápasu přenést formu z přátelských utkání. Asi je ještě třeba nějaký čas na to, aby si tým sedl. Nepřepnuli jsme do tempa ostrých zápasů,“ pronesl trenér Startu Libor Danihelka.

Tým, který chce zabojovat o postup do divize, čeká strastiplná cesta za nadregionální soutěží. Duely se Startem budou pro jeho soupeře velká výzva. Filozofie založená na angažování velkých jmen není všem po srsti. „Trenéři našich soupeřů ani nemusí motivovat své hráče proti nám. Posílili jsme a každý se chce vytáhnout, zvlášť ostatní brněnské týmy. Je to cítit,“ podotkl Danihelka.

Nečekaný start

Krajský přebor: Rousínov (8)* Start Brno (3) 2:0

I. B třída, sk. B: Přibice (3) Šatov (8) 0:1

I. B. třída, sk. C: Charvátská Nová Ves (11) Kněždub (6) 1:0

*číslo v závorce znamená postavení týmů v tabulce

Velké potěšení ze skolení obra panovalo v Rousínově. „Mám velkou radost. Poprvé za dva a půl roku, co jsem tady, máme začátek sezony dobrý. To, co jsme si řekli a na co jsme se chystali celý měsíc před mistrákem, to všechno jsme splnili. Mužstvo fungovalo perfektně,“ chválil trenér Rousínova Tomáš Kovanda.

Překvapení se událo také v B skupině I. B třídy, kde klopýtli favorizovaní fotbalisté Přibic. Nováček nejnižší krajské soutěže na podzim udivoval soupeře kvalitními výkony a namířil si to k čelu tabulky. Po rozpačitém závěru podzimu třetí tým soutěže prohrál také úvodní jarní utkání na domácím hřišti proti Šatovu 0:1. „Utkání nám vůbec nevyšlo, skoro jsme se ani nedostali ke střele nebo k nějaké šanci. Máme nového trenéra a chvíli trvá, než si vše sedne,“ narážel předseda klubu Martin Janíček na angažování kouče Ivana Gartnera.

Podle Janíčka jsou první kola po dlouhé zimní přestávce ošidná. „Tým potřebuje chvíli na to, aby se dostal do tempa, zvlášť, když došlo ke změně kouče,“ přesvědčoval šéf klubu.

Ten očekává náročnou druhou polovinu sezony při obhajování dobytých pozic, „Na podzim nás nikdo moc neznal, teď už o nás každý ví a může se na nás nějakým způsobem připravit,“ uzavřel Janíček.