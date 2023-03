Ten odnesl zimní třesk v kabině Lanžhota a hledal si nové angažmá. „Rozhodoval jsem se mezi Rakouskem a Lednicí. Nakonec jsem se rozhodl zůstat tady, čekáme rodinu a z časových důvodů by cestování do zahraničí bylo náročné. V Lednici si ještě zahraju fotbal na úrovni,“ prozradil bývalý hráč Šardic, Slovácka, Břeclavi, Hodonína či Skalice.

Z Lanžhota se Kleiberovi neodcházelo lehce, v dresu Sokola nastupoval sedm let. „Byl jsem tam opravdu dlouho, na druhou stranu je fakt, že podzimní část se nám hodně nepovedla. Myslím, že to byl nejhorší půlrok, který jsem v Lanžhotě zažil. I když jsem doufal, že sezonu normálně dohrajeme, velký řez do kádr s odstupem času chápu. Měli jsme hodně kvalitní kádr a sedmé místo po podzimu je velké zklamání,“ neskrýval.

Podzimní neúspěch však nezanechal na lanžhotském angažmá žádnou pachuť. „Na každý tým někdy padne deka, na nás padla zrovna na podzim. Tak to ve fotbale chodí. Vedení reagovalo tak, že udělalo řez do mužstva. Nikdo na nás nevyvíjel tlak, abychom za každou cenu postoupili. Ale Jirka Bartoš (sportovní manažer Lanžhota – pozn. red.) je do fotbalu blázen a viděl nás ve třetí lize, chtěli jsme to splnit. Bohužel se nám to několik let nedařilo, ale žádné dusno kolem toho nikdy nebylo,“ pravil Kleiber, jenž na podzim zasáhl v divizi D do jedenácti zápasů a vstřelil tři branky.

V Moravanu panuje odlišná atmosféra. Loňský vítěz I. A třídy si užívá nováčkovskou sezonu v krajském přeboru, kde může jedině překvapit. „Kluci minulý rok postoupili, žádný tlak na postup do divize teď není. I když trenér Volf je maximalista, trénoval v Břeclavi a ve Znojmě, určitě by tým viděl nejradši v divizi. Ale myslím si, že to chce čas. Fotbal se v Lednici dělá dobře, i vedení je na vysoké úrovni. Dokážu si představit, že budeme hrát jednou o postup,“ uvedla nová posila.

Rodák z Čejče se v krajském přeboru nejvíc těší na duel s Krumvířem. „Mám to z domu asi sedm kilometrů, znám tam spoustu kluků, s některými jsem i hrával. Myslím, že to bude vyhrocený zápas, ale těším se,“ dodal Kleiber.