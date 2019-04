Ratíškovice, Rakvice – Fotbalisté Rakvic na jaře získali v I. A třídě už sedm bodů za dvě výhry a remízu. Plný zisk přidali o víkendu v Ratíškovicích.

Fotbalisté Rakvic (v modrém). Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Daneš

Vyrovnané utkání dvou předních týmů soutěže sledovala slušná návštěva, téměř 300 diváků. Domácí mohli jít do vedení už ve 13.minutě, ale Jankůj nedokázal z pokutového kopu překonat překonat brankáře Strýčka. Do konce prvního poločasu se skóre neměnilo a do kabin se odcházelo za nerozhodného stavu 0:0. „Ratíškovice dobře známe a víme, že hrají kvalitní fotbal. Přesto jsme věřili, že bychom tady mohli bojovat, ale hráli jsme spíš zezadu. Dařilo se nám eliminovat ofenzivní sílu soupeře a důležitým momentem byla určitě neproměněná penalta,“ uvedl rakvický kouč Aleš Krůza.