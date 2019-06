V oboustranně kvalitním utkání byli v první půli produktivnější domácí, kteří otevřeli skóre už v 13. minutě po trefě Konečného a těsně před závěrem poločasu přidal gól do šatny Vacenovský. „Přijeli s taktikou hrát na brejky a hra se nám celkem dařila. Bohužel jsme ale šance neproměňovaly,“ povzdechl si lednický kouč Milan Volf.

Když v 84. minutě domácí kanonýr Bábíček zvýšil na 3:0, zdálo se, že je rozhodnuto. Jenže hosté se nevzdali, začali hrát vabank a po brankách Pekárka a Tetura závěr utkání pořádně zdramatizovali. „Hlavně jsem rád, že jsme vyhráli, nebylo to vůbec jednoduché utkání. Závěr jsme po našich chybách zdramatizovali, ale to je na fotbalu krásné, že si do konce nemůžete být ničím jistí,“ poznamenal ratíškovický trenér Petr Zemánek.

Ani jeho protivník nebyl přes prohru vyloženě zklamaný. „Na kluky jsem pyšný, protože i přes prohru podali výborný výkon,“ prohlásil Volf.

Závěr soutěže tak bude hodně dramatický. Ratíškovice hrají v Dubňanech a doma s Vyškovem, Lednice doma s Hroznovou Lhotou a poté v Rakvicích.