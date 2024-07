Pro předplatitele

Kryštof Neduchal dnes 11:11

Čtyři přípravné zápasy, čtyři výhry. Taková je bilance krumvířských fotbalistů před zahájením dalšího ročníku páté ligy. Pod vedením nového trenéra Lukáše Buchty celek z Břeclavska porazil v přípravě Kamenici nad Lipou, Veselí nad Moravou, Slatinu a Kyjov. „Máme kvalitní mančaft, spíš je to jenom o ladění detailů mezi mnou a týmem, abychom se pochopili a přenesli to do soutěže,“ řekl Buchta.