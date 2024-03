Podzim zakončili třemi porážkami, které chtějí v úvodním zápase jara odčinit. Fotbalisty Krumvíře však v přípravě sužoval úzký kádr a početná marodka. Nový trenér Radek Toman věří, že mužstvo pro jarní část ještě posílí. „Měl by přijít Tomáš Jungwirth, který odehrál podzim v Mutěnicích. Další hráči jsou stále v jednání,“ řekl Toman.

Fotbalisté Krumvíře (ve žlutém) podlehli v generálce Strání 0:4. | Foto: SK Krumvíř

Devatenáctiletý Jungwirth, který prošel mládeží Hodonína, v podzimní části odehrál v dresu Mutěnic patnáct duelů krajského přeboru, v nichž zaznamenal dvě branky. „Počítáme s ním do obrany. Jaká bude jeho konkrétní pozice, to se ještě rozhodnu,“ nechtěl předbíhal lodivod.

Tomáš Jungwirth po podzimním duelu s Lednicí

Zdroj: Kryštof Neduchal

Krumvíř absolvoval pod novým koučem, jenž přišel v zimě z brněnského Startu, kompletní zimní přípravu. Výhru si však připsal pouze v duelu s Dambořicemi, které porazil 6:2. S Pohořelicemi remizoval 4:4 a s divizními celky ze Strání a Břeclavi prohrál 0:4 a 1:6. „Příprava byla pro hráče náročná, dost jsme běhali. Bohužel byla ovlivněna marodkou, která nás trápí doteď. Odehráli jsme z těchto důvodů méně přípravných zápasů, než jsme měli v plánu,“ poukázal Toman na zrušené duely s Rajhradem či Miloticemi.

Sobotní generálku se Stráním, kterou Krumvíř prohrál 0:4, ovlivnilo kromě marodky i nepříznivé počasí. „Bylo super, že jsme se domluvili s tak výborným soupeřem, ale utkání znehodnotilo počasí. V takovém větru jsme snad v životě ani nehrál. Pro oba soupeře to bylo o ničem. Bohužel jsme prohráli, ale fotbalově nám to neukázalo vůbec nic. Do prvního zápasu jdeme s velkou neznámou,“ uvedl lodivod.

Toho čeká soutěžní premiéra v krajském přeboru už v sobotu, kdy se Krumvíř od půl jedné odpoledne představí na hřišti brněnské Svratky. „Budeme hrát na umělce v Lužánkách, což je zase úplně něco jiného než na trávě,“ zdůraznil Toman.

Jedenapadesátiletý trenér věří, že do pátečního předzápasového tréninku se zapojí i někteří uzdravení marodi. „Mám informace, že někteří by měli naskočit, bude to takový ozdravovací trénink. Ale uvidíme, s kým budeme moct počítat na sobotní zápas,“ dodal.