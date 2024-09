Domácí hodili za hlavu středeční vyřazení z krajského poháru, kdy vypadli na hřišti Šardic. V sobotu už v deváté minutě po rychlých brankách Jakuba Slatinského a Ondřeje Přichystala vedli 2:0. „Podali jsme naprosto odlišný výkon než v Šardicích. Zápas se Svratkou byl naše priorita, přístup hráčů byl úplně jiný. Odpovídal tomu pak i průběh zápasu,“ uvedl kormidelník.

Svratku vrátil do zápasu dvě minuty před poločasem Eduard Moll. „Svratka má velice kvalitní mančaft. Proběhla tam velká oběma, má velmi mladý tým, který ví, co chce hrát. Určitě byli velmi nepříjemní,“ podotkl Buchta.

Na gól hostů těsně před odchodem do kabin stačil zareagovat Tomáš Ondroušek. „Byl to velmi důležitý gól do šaten, který nás uklidnil. Díky tomu jsme soupeře nenechali vstoupit zpátky do zápasu,“ věděl dobře lodivod.

Jeho svěřenci si po změně stran podmanili hřiště a svému soupeři nastříleli další tři branky. Dvakrát se trefil kapitán Michna, svůj druhý zásah v duelu zapsal i Slatinský. „Výsledek neodpovídá úplně předvedené hře, Svratka nebyla kvalitou až tak špatná, aby měla dostat šest branek. Ale pro nás jsou důležité tři body,“ tvrdil Buchta.

Krumvíř si po vysoké výhře ještě vylepšil ofenzivní bilanci, když má s devatenácti vstřelenými góly nejlepší produktivitu v soutěži. „Už při mém příchodu do Krumvíře jsem věděl, že budeme hrát aktivní fotbal. Máme hráče na to, aby dávali góly, což se v soutěži potvrzuje. Těší mě, že to nestojí na jednom střelci, ale góly dává víc kluků, což je perfektní, protože soupeř se nemůže připravit jen na jednoho hráče,“ netajil trenér.

Celek z Břeclavska drží po šesti odehraných kolech s třinácti body druhé místo, na první Boskovice/Letovice ztrácí pouhý bod. „Před sezonou jsme si nastavili, že chceme hrát do pátého místa. Zatím to tomu odpovídá, ale musíme vyhrát každý zápas, pak budeme obsazovat přední příčky pravidelně,“ dodal Buchta.

Krumvíř čeká další utkání v neděli od čtyř hodin odpoledne na hřišti Kunštátu.