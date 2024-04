Jeho svěřenci vstoupili do utkání velmi aktivně. V sedmé minutě otevřel skóre Jakub Malhocký, o třináct minut později zvýšil na 2:0 David Beneš. „Kluci plnili všechno, co jsme si řekli. Hráli fantasticky disciplinovaně,“ všiml si domácí trenér.

Než se Dubňany stihly dostat do zápasu, v třiadvacáté minutě dal třetí gól domácích z pokutového kopu Ján Vrablic. „Nezachytili jsme nástup Pavlovic, které hrály úvodních dvacet minut opravdu super fotbal. Po penaltě už bylo hotovo, ani to nevypadalo na případný zvrat,“ řekl hostující lodivod Tomáš Příkazský.

Ten musel hned dvakrát vynuceně střídat. „Klíčový stoper Michal Soldán hrál se sebezapření, Jakub Sasínek byl po nemoci. Ale kádr máme dostatečně široký, měli jsme se s tím líp vyrovnat,“ nehledal výmluvy.

Baník stihl po změně stran snížit Danielem Juřicou, ale domácím zanedlouho vrátil tříbrankový náskok druhou trefou v utkání Beneš. „David zahrál výborně. A nejenom on, ale i Kuba Malhocký, kterému se na začátku nedařilo. Teď nám kraje vyhrály zápas. Každopádně chtěl bych vyzvednout celé mužstvo, všem klukům patří poděkování,“ zdůraznil Houška.

Slavoj tak v posledních čtyřech zápasech porazil Vnorovy, Valtice, Nikolčice a v neděli i Dubňany. „ Kluci tvrdě trénují. Myslím, že pochopili, co po nich vlastně chci. Za to jim patří velký dík. To, co někteří předvádí, je doopravdy velmi dobré. Věřím, že i diváky náš fotbal baví,“ doufal velkopavlovický kormidelník.

Jeho svěřencům patří s šestadvaceti body desáté místo a v dalším kole se představí v neděli od půl páté odpoledne na hřišti Hroznové Lhoty. Dubňany jsou se čtyřiatřiceti body čtvrté a ve stejném termínu doma přivítají sedmé Nikolčice.