Gólová nadílka. Čtyři stovky diváků viděly v nedělním hodovém zápase ve Velkých Pavlovicích hned deset branek, osm z nich padlo do domácí sítě. Vysoké vítězství Rohatce 8:2 řídil čtyřgólový útočník Marek Čech. „Byl tam, kde měl být. Kromě čtyř gólů ještě na dva přihrál, takže super, chválil rohatecký kouč Zdeněk Horák kanonýra.

Hosté od začátku duelu jasně diktovali tempo hry a po třech brankách Čecha, ke kterému se přidali i Martin Malacka s Jánem Vrablicem, Rohatec v poločase vedl 5:0. „V prvním poločase to byla jednostranná záležitost, mohli jsme vést i vyšším rozdílem,“ podotkl hostující kormidelník.

Velké Pavlovice se z nepovedeného úvodního dějství oklepaly a po změně stran je dvěma góly vrátil do zápasu Libor Zelinka. „Trošku jsme zaváhali v obranné fázi, úvodní dvacetiminutovka druhého poločasu byla z naší strany hrůzostrašná. Soupeř snížil na 2:5 a vypadalo to nebezpečně, domácí rozhodně nebyli odevzdaní,“ upozornil Horák.

Tomu pak vyšlo střídaní, kdy poslal na hřiště Tomáše Zelinku, jenž dodal hře klid a Filipa Mazucha, který v závěru zapsal dvě branky. Čtvrtý zásah si připsal ještě hrdina zápasu Čech. „Poslední gól krásně trefil pod víko z nějakých osmnácti metrů, to bylo výborné,“ vyzdvihl lodivod pohlednou trefu.

Zatímco Rohatec si připsal druhou výhru v sezoně, Velké Pavlovice nenavázaly na vítězství nad rezervou Vyškova a kousaly vysoký debakl. „Za všechny hráče a celý realizační tým se omlouváme fanouškům, za takovou skvělou návštěvu si to nezasloužili. Hlavně první poločas jsme byli nebojácní, zbytečně zastrašení,“ všiml si domácí trenér Jiří Šrámek.

Podle něj Rohatec vyhrál zcela zaslouženě. „Hosté byli daleko pohyblivější, hravější, špatně jsme na to reagovali, vůbec jsme si hráče nerozebrali. Do útočné fáze jsme nehráli, nevím, proč se to stalo. Na zápas jsme se těšili, připravovali se na něj, ale chyběl nám pohyb,“ zdůraznil domácí lodivod.

Ten v poločasové přestávce změnil taktiku, což přineslo zlepšení. „V kabině jsme si všechno vyříkali, do druhé půlky jsme přeskládali sestavu, protože na některých postech nám to nevyšlo,“ uznal Šrámek.

Dvě branky Velké Pavlovice daly, ale na zvrat už se nezmohly. Naopak Rohatec v závěru přidal další trefy. „Už jsme běžecky tahali za kratší konec, zase jsme přestali hrát. Byly tam obrovské chyby v obraně. Rohatci musím k vítězství pogratulovat, utkání máme natočené, musíme si jednotlivé atributy rozebrat, aby se nám to už neopakovalo,“ uzavřel velkopavlovický stratég.

Jeho svěřenci se v dalším kole představí v neděli od čtvrt na jedenáct dopoledne v Kyjově, Rohatec už v sobotu od pěti hodin přivítá v derby Dubňany.