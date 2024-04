Tři červené a podivný gól. Kostice se po prohře v Šardicích zlobily na rozhodčí

Karetní mariáš. Dvě stovky diváků viděly v duelu osmnáctého kola C skupiny I. B třídy mezi Šardicemi a Kosticemi hned tři červené karty. Velký rozruch vzbudila i druhá branka, které předcházelo přerušení hry. „Nemá to ani cenu hodnotit. Za náš tým ovlivnila hru rozhodčí, která to totálně nezvládla. Zápas mohl být zajímavý,“ řekl kostický kouč Martin Darmovzal.