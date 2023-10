Gólová kanonáda. Fotbalisté Strážnice si v nedělním duelu jedenáctého kola C skupiny I. B třídy s chutí zastříleli. Domácím Kosticím v hodovém utkání dali hned šest branek a radovali se z výhry 6:0. „Byli jsme hodně namotivovaní, hned od úvodu šlo vidět, že chceme vyhrát,“ zhodnotil vítězství strážnický kapitán Jakub Jamný.

Fotbalisté Strážnice (ve žlutém) porazili Kostice 6:0. | Foto: Jaroslav Kicl

Právě čtyřiadvacetiletý špílmachr otevřel po sedmi minutách skóre utkání. „Nastoupili jsme v okleštěné sestavě, máme spoustu zkušených hráčů zraněných. Dostali jsme rychlý gól, následně druhý a už jsme se vůbec nedostali do zápasu,“ přiznal kostický kouč Zbyněk Mráz.

Vedení Jiskry postupně navýšili Jakub Nedorostek, Jamný a Petr Otevřel. „Pomohly nám rychlé góly, už po prvním poločase bylo rozhodnuto,“ podotkl Jamný.

Ten zkompletoval svůj hattrick sedm minut po změně stran a na rozdíl šesti gólů upravil výsledek čtrnáct minut řed koncem Filip Rusňák. „Druhý poločas byl spíš za odměnu. Chtěli jsme si jej hlavně užít, protože se nám podobný vývoj utkání v sezoně ještě nepodařil,“ vysvětlil strážnický kapitán.

Bývalý hráč divizního Bzence nastřílel v deseti podzimních zápasech devět branek a je nejlepší střelec mužstva. „Trenér nám před zápasem říkal, že dávám góly jen já a Tomáš Lípa. V Kosticích prolomily střeleckou smůlu z předchozích zápasů i naše křídla, což mě těší, protože střelecká produktivita se rozdělí mezi víc hráčů,“ netajil Jamný.

Strážnice tak po nevyrovnaných výkonech z úvodu sezony už podruhé v řadě vyhrála. „Postupně si všechno sedá, museli jsme si na sebe zvyknout. V posledních dvou zápasech jsme byli lepší tým, což mě potěšilo, protože v úvodu sezony jsme nepodávali tak dobré výkony,“ zdůraznil hráč zápasu.

Jeho slova potvrdil i domácí kormidelník. „Strážnice byla lepší a zaslouženě vyhrála,“ tvrdil Mráz.

Naopak jeho svěřenci od překvapivého skalpu favorizovaného Kyjova prohráli už čtvrté utkání v řadě. „Kyjov jsme překvapili, eliminovali jsme jejich střed zálohy a na konci při nás stálo i štěstí. Bohužel nás rozhodila prohra ve Velkých Němčicích, kde jsme po první půli měli určitě vést,“ připomněl zkušený stratég.

Dvanácté Kostice v dalším kole čeká důležitý zápas na hřišti poslední čtrnácté Moravské Nové Vsi, před kterou mají šestibodový náskok. „Není to jen o zápase s Moravskou, všechny tři poslední zápasy podzimu jsou pro nás důležité, čekají nás celky, které jsou v tabulce kolem nás. Půjdeme do toho se vztyčenou hlavou, budeme bojovat, ať máme co nejklidnější zimu,“ hlásil Mráz.

Ten vyhlíží návrat absentujících marodů. „Chybí nám oba stopeři David Baláž s Radkem Turečkem, René Nosek, Patrik Helešic a v nedělním zápase se zranil ještě Petr Ciprys,“ jmenoval chybějící opory.