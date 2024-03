Čekání je u konce. Dlouhé čtyři měsíce trvala zimní přestávka nižších fotbalových soutěží. V sobotu odehrají svá úvodní utkání jarní části fotbalisté Moravskoslezské fotbalové ligy a divizí. Lanžhot v neděli přivítá Speřice, Břeclav se představí na hřišti Zbrojovky Brno B.

Fotbalisté Lanžhota (v bílém) zahájí jarní část duelem se Speřicemi. | Foto: Jaroslav Kicl

Pouze pět bodů ztrácí Lanžhot ze druhého místa na první rezervu Zbrojovky. Víc než jejich vzájemný zápas, který je na programu 14. dubna, je pro Sokol důležitější vstup do jarní části. „Musíme vyhrát co nejvíc zápasů a věřit, že Brno zaváhá. Začátek sezony musíme každopádně zvládnout, abychom se ho drželi,“ uvedl lanžhotský kouč Jaroslav Hílek.

Ten však řeší před startem odvetné části nepříjemnosti se skládáním sestavy. Kvůli početné marodce se jeho celku výsledkově nepodařila generálka se Startem, který celek z Břeclavska porazil 5:0. „Bylo to pro nás varování,“ zdůraznil lodivod.

Přestože dlouhodobí marodi Radoslav Ciprys, Peter Šenk a Erik Burac už se zapojili do tréninku, realizační tým s jejich nedělním startem příliš nepočítá. „Z marodů do nedělního zápasu naskočí maximálně Richard Svoboda, který je po nemoci celý týden v tréninku,“ prozradil Hílek.

Lanžhot se v týdnu před startem soutěže nedočkal ani vytoužené posily. „Sháněli jsme hotového hráče, nejlépe útočníka, ale bohužel se nepodařilo nikoho získat. V zimě přišli pouze gólman Erik Riška s Andrejem Rampáčkem, ale odešli Lukáš Koprna, Tomáš Ravas a Nikolas Včela, tudíž nám jeden hráč schází,“ vysvětlil.

Do utkání se Speřicemi, které má výkop v neděli o půl třetí odpoledne, tak na hrotu útoku nejspíš nastoupí středopolař Peter Balážik. „Není to klasický hroťák, ale to není ani Erik Burac. Peťo je spíš falešná devítka, což může soupeře trochu zmást, protože bývá často stažený ve středu hřiště. Už v přípravě ukázal, že na této pozici může týmu pomoct,“ dodal Hílek.

Břeclav čeká lídr soutěže

S největším lanžhotským konkurentem v boji o postup Zbrojovkou B se v neděli utká v brněnských Ivanovicích od čtvrt na jedenáct dopoledne MSK Břeclav. „Bude to velmi těžký zápas,“ upozornil břeclavský kormidelník Radomír Víšek.

MSK odehrálo poslední zápas zimní přípravy na hřišti třetiligového Hodonína, kde padlo 1:3. S bojovným výkonem svých svěřenců byl bývalý prvoligový obránce spokojený. „I přes prohru jsem s výkonem mužstva spokojený. Pro nás to byla dobrá zkušenost. Každý hráč, který přišel na plac, odvedl maximum. Hodonín vyhrál zaslouženě, ale určitě jsme podali bojovný výkon,“ hodnotil trenér výkon v generálce.

S velkou pravděpodobností si v neděli odbudou soutěžní premiéru v břeclavském dresu i zimní posily Michal Macháček s Luanem Mustafou, kteří v Hodoníně nastoupili v základní jedenáctce. „Nastoupíme v podobné sestavě jako v Hodoníně, dojde maximálně ke dvěma změnám,“ podotkl Víšek.

Krajské a okresní soutěže si na začátek jarní části musí ještě počkat, začnou až o týden později než MSFL a divize.