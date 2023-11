O incidentu, jenž se odehrál v sobotním duelu C skupiny I. B třídy mezi Tvrdonicemi a Velkými Němčicemi, informoval Deník hned po zápase. Domácí lodivod Jan David počítal s tím, že nedohrané utkání bude kontumováno ve prospěch soupeře. „Byl to individuální zkrat Davida Rebendy, má s tím v emocích problémy. Ať už je to prohra o gól, od dva nebo kontumace, bereme to. Rozhodčí správně ukončil zápas,“ uvedl David.