V úvodu sezony sbírali jedno vítězství za druhým a po sedmi odehraných kolech ztráceli pouhé tři body na druhé místo. Pak ale fotbalisté Velkých Němčic prožili herní útlum, když ze zbývajících šesti zápasů podzimní části vydolovali jen čtyři body. Přesto jim v tabulce C skupiny I. B třídy patří sedmá příčka, ze které vstoupí do jarních bojů. „Před sezonou jsme měli obrovské problémy s kádrem, takže jsme s umístěním nadmíru spokojení,“ říká asistent trenéra Jan Mrkvica.

Fotbalisté Velkých Němčic si v jarní části chtějí pojistit záchranu. | Foto: facebook TJ Sokol Velké Němčice

Ten vedl v předchozích sezonách tým spolu s Milanem Nekvapilem, který ale v létě skončil. A Mrkvica tak utvořil trenérskou dvojici s Jiřím Janičkem. „Měli jsme s Milanem odejít společně, ale vedení nesehnalo trenéra, tak jsem se do toho ještě pustil. Přemluvil jsem Jirku Janička, který je dlouhodobě zraněný a souhlasil, že mi s tréninky pomůže. Patří mu za to velký dík,“ vzkazuje na adresu třiatřicetiletého hráče.

Kromě zkušeného kouče přišel celek z Břeclavska taky o několik pilířů základní sestavy. „Po skončení loňského ročníku jsme se rozhodovali, jestli soutěž vůbec přihlásíme. Někteří kluci ukončili kariéru, dva hráči základní sestavy byli dlouhodobě zranění a do toho nějaký přestup. Vůbec jsme nevěděli, s kým budeme soutěž hrát. Nakonec jsme oslovili několik kluků původem z Němčic a povedlo se nám kádr doplnit,“ přibližuje.

Jednou z posil se stal i Petr Kopeček, který je s devíti přesnými zásahy momentálně nejlepším střelcem mužstva. „Petr se k nám před sezonou vrátil z Přibic. Je moc dobře, že se mu daří, ale nespoléháme jen na něj. Je to o celém týmu, ne o jednotlivcích,“ popisuje Mrkvica.

Jeho svěřenci vstoupili do sezony skvěle, když v úvodních sedmi kláních vybojovali 15 bodů za pět vítězství. Pak ale následovala šňůra pěti utkání, z nichž si odnesli jen bod za remízu 2:2 s Velkými Bílovicemi. Kromě ní zapsali porážky 0:7 proti Šardicím a Uhřicím a 0:5 s Kyjovem a Miloticemi. „Zápasy na začátku sezony nám vyšly, někdy jsme měli i trošku štěstí. S některými týmy se ale nemůžeme rovnat. I fotbal v nižších soutěžích ovlivňují peníze a v tomto ohledu nemáme šanci Šardicím nebo Kyjovu konkurovat,“ má jasno.

V posledním duelu podzimní části pak Velké Němčice zvítězily kontumačně na hřišti Tvrdonic, jejichž stoper David Rebenda udeřil rozhodčího Martina Ťoka hlavou do klíční kosti a zápas skončil předčasně. V tu chvíli přitom svěřenci trenérského dua Mrkvica–Janiček vedli 2:1. „To utkání byla taková kaňka na celém fotbalovém podzimu. Za stavu 2:1 jsme měli kopat penaltu a před ní se stala ta nepříjemnost. Člověk v tu chvíli ani nevěděl, co se děje. Nerad bych něco podobného ještě někdy viděl,“ líčí třiapadesátiletý lodivod.

Jak to v tuto chvíli vypadá s jeho pokračováním u týmu? „Vedení jsem na začátku sezony řekl, že 5. listopadu končím. Zimní přípravu sice kluci zahájili pod naším vedením, ale trenérská otázka je pořád otevřená. Sháníme aktivně náhradu, zároveň v Němčicích razíme myšlenku, že u A mužstva nechceme nikoho platit. To se vztahuje i na trenéry. Raději peníze investujeme do mládeže a úprav areálu. Nový kouč tedy musí být hlavně srdcař, kterému půjde o tým,“ vysvětluje.

Momentálně hráči absolvují přípravu především pod taktovkou Janička. Ten už by se měl na jaře sám zapojit do hry. „Jirka pojal přípravu trošku jinak, než jak jsme ji dělali doposud. Zaměřuje se zejména na zpevnění těla a s tím spojený pohyb. Je to náročné, ale kluci si nový model chválí,“ těší Mrkvicu.

Cíl pro jarní pokračování C skupiny I. B třídy podle něj zůstává stejný. „Pořád to beru tak, že podzimní část je pro nás příjemné překvapení. Očekával jsem, že už v první půlce sezony budeme bojovat o příčky zajišťující záchranu. Právě ta je prioritou pro aktuální ročník. Na jaře potřebujeme získat ještě

nějaké body, ať máme udržení jisté. Pokud se zadaří, chceme hrát ve středu tabulky, vyšší ambice letos nemáme,“ dodává.

MARKÉTA WEINLICHOVÁ